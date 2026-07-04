UŽIVO Stožer i reprezentativci vraćaju se sa SP-a u Zagreb

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Hrvatska nogometna reprezentacija vraća se danas iz Toronta nakon što je završila natjecanje na Svjetskom prvenstvu. Poraz od Portugala 2-1 zaključio je nastup „vatrenih” na Mundijalu, a oni su se dan poslije zaputili prema domovini. Let će im biti dug i iscrpljujuć te se očekuje da će nakon 11 sati leta sletjeti nešto iza 14 sati po hrvatskom vremenu u Zračnu luku Franjo Tuđman.

Mnogi reprezentativci neće se ni vratiti u Zagreb, već će otputovati na druge destinacije kako bi se odmorili prije početka sezone. Ipak, u Zagreb će sletjeti cijeli stručni stožer, predvođen izbornikom Zlatkom Dalićem. Njemu je i službeno istekao ugovor i sada je na Savezu da odluči hoće li nastaviti suradnju s najuspješnijim hrvatskim izbornikom u povijesti ili će potražiti neka druga rješenja.

Veliko je pitanje i ostanak Luke Modrića. Njemu je također istekao ugovor s Milanom, no odgovor na pitanje hoće li nastaviti igračku karijeru još nije dao.