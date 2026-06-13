UŽIVO Švicarska - Katar: Favorit skupine protiv autsajdera SP-a

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Katar je bio domaćin prošlog SP-a i uspio se prvi put u povijesti domoći najvećeg nogometnog turnira kroz kvalifikacije. Momčad koja uživa veliko poštovanje u Aziji sada ima priliku pokazati svoje znanje i na svjetskoj sceni. Put do Mundijala bio je sve samo ne lagan. Katar je u trećem krugu azijskih kvalifikacija završio tek na četvrtom mjestu u svojoj skupini, iza Irana, Uzbekistana i Ujedinjenih Arapskih Emirata, što nije bilo dovoljno za izravni plasman.

Međutim, novi format kvalifikacija dao im je drugu priliku u četvrtom krugu. Tamo su se našli u mini-skupini s UAE-om i Omanom. Nakon 0-0 s Omanom, uslijedila je odlučujuća utakmica. Na stadionu Jassim bin Hamad u Dohi, 14. listopada 2025., Katar je pobijedio Ujedinjene Arapske Emirate 2-1 i time osigurao prvo mjesto u skupini te povijesni, prvi plasman na Mundijal izboren na terenu.

Katar je bio prvi domaćin u povijesti koji je izgubio utakmicu otvaranja (2-0 protiv Ekvadora), prvi koji je ispao i matematički nakon samo dva kola te na kraju i najlošiji domaćin ikad, s tri poraza i gol-razlikom 1-7. Nakon tog neuspjeha Katarski nogometni savez odlučio se za radikalan zaokret. U svibnju 2025. godine na klupu je stigao iskusni španjolski stručnjak Julen Lopetegui (59), bivši trener Seville, Real Madrida i španjolske reprezentacije.

Okosnicu Lopeteguijeve momčadi i dalje čine provjereni igrači koji su donijeli dva naslova azijskog prvaka. Kapetan i apsolutna legenda je Hassan Al-Haydos (35), rekorder sa 166 nastupa za reprezentaciju. Igra polušpicu u katarskom Al-Saddu. U tom je klubu proveo cijelu karijeru. Katarski Totti, rekli bismo.

U napadu je prva zvijezda Almoez Ali (29), najbolji strijelac u povijesti reprezentacije s 55 golova. Podrijetlom je Sudanac, a nastupa za katarski Al-Duhail SC.

Ipak, najvećom zvijezdom smatraju Akrama Afifa (29), krilnog napadača Al-Sadda. Njegova tržišna vrijednost procijenjena je na osam milijuna eura, što ga čini najvrjednijim igračem u momčadi. Ukupna vrijednost reprezentacije Katara iznosi skromnih 20 milijuna. Afif je za reprezentaciju odigrao 127 utakmica uz 40 golova. Podrijetlom je iz Jemena. Afif, vrsni krilni napadač, svojevremeno je igrao i za Sevillu, Villarreal, Sporting Gijon, belgijski Eupen... Proglasili su ga najboljim igračem Azije 2019. i 2023.

S druge strane Švicarska je veliki favorit u skupini. Ona se šesti put zaredom kvalificirala na SP i tako se svrstala među rijetke europske reprezentacije koje su ostvarile takav kontinuitet (uz Francusku, Njemačku, Englesku, Španjolsku i Portugal). Ipak, Švicarska nikada nije pobijedila u utakmici nokaut faze SP-a, što je i dalje najveći izazov za generaciju Murata Yakina (51) i njegove igrače.

Yakin je bivši igrač Basela i Fenera, s 49 nastupa za Švicarsku, a nakon igračke karijere posvetio se trenerskom poslu. Od 2021., nakon niza angažmana uglavnom u švicarskom nogometu, preuzeo je ulogu izbornika. Ključni igrač i dalje je iskusni veznjak Granit Xhaka (33). Sa 145 nastupa rekorder po broju utakmica za reprezentaciju (uz 17 golova). Nakon uspješnih kvalifikacija bez poraza, s četiri pobjede i dva remija u skupini s Kosovom, Slovenijom i Švedskom, optimizam u Švicarskoj je velik.