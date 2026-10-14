Garcia: Briga me koga će Ajax poslati na teren, mi smo Hajduk

Hajduk i Ajax odigrat će veliki dvoboj u prvom kolu Konferencijske lige na Poljudu. "Bijeli" su puni samopouzdanja nakon pobjede u derbiju nad Dinamom 2-1 te će pokušati šokirati "kopljanike" na punom stadionu. Uoči utakmice press konferenciju održat će trener Gonzalo Garcia, a uz njega javnosti se obratio i Michele Šego, kojeg su odmah na početku pitali hoće li zabiti opet gol iz slobodnog udarca.

- Haha, mogao bi biti - rekao je napadač Hajduka uz smijeh, pa je odgovorio kako bi ga zadovoljio bilo koji rezultat, samo da je pobjeda.

Riječ je zatim preuzeo trener Garcia, kojeg su pitali kako je pristupao velikim utakmicama kao igrač.

- Proveo sam sedam ili osam godina kao igrač u Nizozemskoj, bio sam tamo i kao trener. Poznajem ih jako dobro, Nizozemska mi je dugo bila poput doma. Moje iskustvo malo će nam pomoći, najviše u smislu što možemo očekivati od njihovog mentaliteta. Uvijek je lijepo igrati protiv nizozemskih klubova, jako sam zahvalan na vrijeme koje sam tamo proveo.

Što mislite o novoj momčadi Ajaxa, kako će se Hajduk postaviti?

- Ajax je odličan klub s fantastičnim igračima. Sad ima malo iskusniju momčad nego što sam navikao u posljednjim godinama, u tranzicijskoj su fazi, grade novu momčad s iskusnijim igračima. Njihova momčad je jako kvalitetna uz neke zanimljive talente, imaju i neke važne igrače poput Juliana Brandta (koji ima 307 nastupa za Borussiju Dortmund, op. a.), ali mi smo Hajduk, želimo igrati naš nogomet, tkogod je protivnik. Ovo je nogomet i imam vjeru u moju momčad. Kako ćemo se postaviti? Neću vam to reći, haha! - rekao je Garcia.

Split: Trener Gonzalo Garcia i Michele Šego održali su konferenciju za medije | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Michele, jeste li pogledali snimke utakmica Hajduka i Ajaxa iz Lige prvaka? Bili ste premladi da ih uživo gledate...

- Znam otprilike koja su imena igrala, ali nisam gledao sažetke. Ali baš mi je izletio video kako je Doris pjevala na Poljudu i kako je atmosfera bila fantastična. Nadam se da će biti slično.

Koliko ste odmorni i spremni za naporni listopadski ritam.

- Spremni smo, zato smo i imali ovako teške pripreme. Baš smo se nadali kako ćemo imati više utakmica, tako da smo spremni. Poštujemo Ajax kao momčad, ali zašto se ne bi nadali dobrom rezultatu? Pa nisu oni vanzemaljci - poručuje Šego.

Uzvratna utakmica 4. pretkola nogometne Konferencijske lige Rakow - Hajduk | Foto: Rafal Baranski/FORUM/PIXSELL

Treneru Garcia, kakvu utakmicu očekujete protiv Ajaxa?

- Znamo što želimo raditi na terenu. Veselimo se utakmici, kakvu postavu možete očekivati? Haha, vidite, i ja još razmišljam. Imamo nekoliko opcija na nekim pozicijama, imamo sreće jer imamo puno igrača koji mogu obaviti dobar posao. Imamo igrače drugačijih karakteristika koji su spremni za razne izazove. Ajax? Nije me briga tko je na terenu.

Michele, na šest europskih golova ste. Sve ste bliže rekorderu Hajduka, Zlatku Vujoviću, koji ih je zabio osam u jednoj sezoni...

- Drago mi je to čuti. Saznao sam za taj podatak tek kad sam zabio šest golova, čekaju nas šest utakmica, zašto ga ne bi prestigao? Ili barem izjednačio.

Treneru, u kakvom je stanju Pajaziti?

- Neće biti s momčadi, izvan sastava je. Kakav je travnjak? Dobar je travnjak, oporavio se, nikad nisam vidio onakvu kišu kao protiv Dinama... Ali teren je preživio. Ipak, više ćemo znati nakon današnjeg treninga.

Split: Trener Gonzalo Garcia i Michele Šego održali su konferenciju za medije | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Jeste uočili neku slabost u igri Ajaxa?

- Uvijek vjerujem u pobjedu. Siguran sam da ćemo imati naše šanse, to je realnost. U Europi se igra drugačiji nogomet, to su drugačije utakmice. Treba se prilagoditi, mi imamo kvalitetu za svakog suparnika, kao i mentalitet. Ali, neke stvari moramo promijeniti, istina, ritam je drugačiji, zahtjevi su veći...

Individualne pogreške skupo koštaju Hajduk. Kako to mislite zaustaviti? U Europi će to biti kažnjavano.

- Pogreške su dio utakmice. Da, griješili smo protiv utakmice, ali griješio je i Dinamo. Vidjet ćete, griješit ćemo i protiv Ajaxa. Vidjeli ste i prije tjedan dana na utakmici Hrvatske i Španjolske, tko bi očekivao da će Rodri napraviti pogrešku? To se dogodilo. U nogometu je lako pogriješiti, a kvalitetan protivnik prije će vas kazniti. Ali, mi ćemo napraviti naš posao i vjerujem da će stvari ići u smjeru kojem želimo.

Koliko je posebno za vas igrati protiv nizozemskog velikana?

- Imam puno prijatelja u Nizozemskoj. Smatram je svojim domom, iako je ona sve ono što ja nisam kao osoba. Zato mi je simbolično da upravo s Ajaxom igram prvu europsku utakmicu. U Nizozemskoj su me ubijali kako ne znam njihov jezik. Smatrali su me idealističkim trenerom jer Nizozemci imaju neke postulate kojih se drže. Nekad im donesu pobjede, nekad ne. Mislim da se treba konstantno mijenjati i učiti. Ne mogu biti isti kao što sam bio prije pet godina.

Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Kako ste s igračima proslavili 43. rođendan u utorak?

- Imali smo mali roštilj, slagali su mi da je to za moj rođendan. Igrači su me ćuškali kao i uvijek, napravili su koridor i udarali me po glavi. Njihov poklon meni je da znam da će dati sve od sebe svaki dan i to mi je najvažnije.

Nizozemske kolege zatim rekle kako pamte Garciju kao trenera Twentea. Kažu kako je tamo gajio napadački nogomet, pa se pitaju koliko je promijenio svoj identitet.

- Sve je, više manje, isto, jer sam ja u pitanju. Znam da u Nizozemskoj često idealistički gledaju na nogomet, vi imate svoj nogometni koncept. Ponekad je uspješan, ponekad nije. Puno je stvari ostalo isto, ali naravno, postoje i nove stvari u mojem nogometu. Učim nove stvari, evoluiram... Nije tako samo u nogometu, već i u životu. Razvijamo se. Sad sam iskusniji, u Twenteu sam bio mlad.

Prema Transfermarktu, momčad Hajduka vrjednija je čak 200 milijuna eura. Po tome se utakmica ne treba ni igrati...

- Briga me što kaže Transfermarkt. Svaka im čast na tome, ali smatram da ćemo imati šanse u utakmici. Analizirali smo Ajax, trener je sve objasnio, neću puno ulaziti u to. Idemo po sve.

Je li Hadžikadunić bolja opcija za Ajax od Marešića i Racija, s obzirom na njihovog stasitog napadača...

- Moguće je, ali ne i nužno. Postoje različiti načini za braniti takve igrače, moramo biti domišljati i pametni. Sjećam se jednu utakmicu Čilea, koji je imao prilično niske igrače, a nitko im nije mogao zaprijetiti glavom iz kornera. Treba samo dobro čuvati loptu, to je to...