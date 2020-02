UŽIVO: Fury uoči borbe pleše, u ring u kraljevskom plaštu!

Završile su himne, što je otkrilo koliko puno navijača ima Fury u dvorani, a Tyson je u ring izišao prvi, u plaštu kralja, nabrijavajući sam sebe vičući kroz hodnik!

Britanac Tyson Fury i Amerikanac Deontay Wilder bore se u Las Vegasu u MGM Grand Garden Areni na priredbi nazvanoj "Nedovršen posao" jer i Wilderu i Furyju jedina borba u kojoj nisu pobijedili bila je međusobna, u prosincu 2018. Tada je završilo neodlučeno nakon 12 rundi.

Kapacitet dvorane je 17.000 mjesta. A Fury je nakon dolaska u dvoranu nasmijan, rasplesan, kao da ga ne čeka borba karijere.

