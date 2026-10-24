UŽIVO Varaždin - Slaven Belupo: Domaćini imaju priliku prestići aktualnog prvaka na tablici

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Drugi susret 11. kola HNL-a od 18 sati igraju Varaždin i Slaven Belupo. Varaždinci su na trećem mjestu s 18 bodova, bod manje od Dinama stoga im pobjeda znači i skok na tablici. S druge strane, gosti iz Koprivnice su pri dnu tablice na osmom mjestu s deset bodova.

Obje momčadi su poražene prošlog tjedna, Varaždinci su izgubili od Hajduka s minimalnih 1-0, a 'farmaceuti' su doživjeli težak poraz od aktualnog prvaka Dinama 5-1.

Prijenos utakmice od 18 sati je na kanalu MaxSport 1.