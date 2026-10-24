Obavijesti

Sport

Komentari 0
OD 18 SATI

UŽIVO Varaždin - Slaven Belupo: Domaćini imaju priliku prestići aktualnog prvaka na tablici

Piše 24sata,
UŽIVO Varaždin - Slaven Belupo: Domaćini imaju priliku prestići aktualnog prvaka na tablici
Koprivnica: SuperSport HNL 2026./2027., 2. kolo, NK Slaven Belupo - NK Varaždin | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

U barokni grad dolazi Slaven Belupo, a domaćin Varaždin ima priliku uzeti tri boda i skočiti na drugo mjesto u HNL-u. Prijenos je na MaxSport 1

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Live
11.kolo HNL-a 18.00 , Varaždin
Varaždin
:
Slaven Belupo
Sortiranje događaja
NAJAVA

Drugi susret 11. kola HNL-a od 18 sati igraju Varaždin i Slaven Belupo. Varaždinci su na trećem mjestu s 18 bodova, bod manje od Dinama stoga im pobjeda znači i skok na tablici. S druge strane, gosti iz Koprivnice su pri dnu tablice na osmom mjestu s deset bodova. 

Obje momčadi su poražene prošlog tjedna, Varaždinci su izgubili od Hajduka s minimalnih 1-0, a 'farmaceuti' su doživjeli težak poraz od aktualnog prvaka Dinama 5-1. 

Prijenos utakmice od 18 sati je na kanalu MaxSport 1.

Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026