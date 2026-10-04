UŽIVO Velika nagrada Bahreina u Maleziji! Max starta s polea, a uz njega su Ferrari i Mercedes

NAJAVA

Danas od 9 sati je na rasporedu Velika nagrada Bahreina, koja se zbog rata na Bliskom istoku vozi na Sepangu u Maleziji. Formula 1 se tako nakon devet godina vraća na legendarnu stazu, a utrka će imati 56 krugova.

Max Verstappen kreće s pole positiona, prvog ove sezone, dok će mu društvo u prvom startnom redu praviti Lewis Hamilton u Ferrariju. Iza njih su Kimi Antonelli i Charles Leclerc, dok McLarenov dvojac Lando Norris i Oscar Piastri zauzima treći red.