VN Miamija: Antonelli došao do treće uzastopne pobjede, Norris i Piastri u McLarenu na postolju

Iako je uoči Velike nagrade Miamija bila najavljena kiša te je start utrke pomaknut na tri sata ranije, vozači ipak nisu imali većih problema. Kimi Antonelli u Mercedesu slavio je treći put zaredom ove sezone nakon lošeg starta. McLarenov dvojac Lando Norris i Oscar Piastri završili su na drugom, odnosno, trećem mjestu.

Utrka je startala kaotično, Antonelli je izgubio 'pole postion', njegov loš start iskoristio je Charles Leclerc u Ferrariju koji je preuzeo vodstvo. Max Verstappen se zavrtio i bio osmi, ali tijekom utrke došao je do petog mjesta. Utrku je obilježio i incident u šestom krugu kada se Isack Hadjar zabio u ogradu uz stazu, a preokrenuo se i bolid Pierra Gaslyja nakon kontakta s Liamom Lawsonom.

U jednom trenutku počela je padati lagana kiša, ali ne u onim obiljima kao što je najavljeno. Vozači su to iskoristili kao priliku da odu u boks promijeniti gume. Na kratko je vodstvo preuzeo aktualni svjetski prvak Lando Norris. Antonelli je vratio poziciju i utrku završio na prvom mjestu. Drugi i treći su bili Norris i Piastri, četvrti George Russell, peti Max Verstappen. Slijede Leclerc, Hamilton, Colapinto, Sainz i Albon.

U ukupnom poretku vodeći je Antonelli sa 100 bodova, drugi je Russell s 80, a treći je Charles Leclerc sa 63 bodova.