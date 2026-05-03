DOMINACIJA MLADOG TALIJANA

VN Miamija: Antonelli došao do treće uzastopne pobjede, Norris i Piastri u McLarenu na postolju

Piše Issa Kralj,
Foto: Brian Snyder

Kimi Antonelli u Mercedesu osvojio je VN Miamija nakon lošeg starta. Talijan je trenutačno vodeći u svjetskom poretku, a drugi je bio aktualni prvak Lando Norris i treći njegov momčadski kolega Oscar Piastri

Iako je uoči Velike nagrade Miamija bila najavljena kiša te je start utrke pomaknut na tri sata ranije, vozači ipak nisu imali većih problema. Kimi Antonelli u Mercedesu slavio je treći put zaredom ove sezone nakon lošeg starta. McLarenov dvojac Lando Norris i Oscar Piastri završili su na drugom, odnosno, trećem mjestu. 

Utrka je startala kaotično, Antonelli je izgubio 'pole postion', njegov loš start iskoristio je Charles Leclerc u Ferrariju koji je preuzeo vodstvo. Max Verstappen se zavrtio i bio osmi, ali tijekom utrke došao je do petog mjesta. Utrku je obilježio i incident u šestom krugu kada se Isack Hadjar zabio u ogradu uz stazu, a preokrenuo se i bolid Pierra Gaslyja nakon kontakta s Liamom Lawsonom. 

U jednom trenutku počela je padati lagana kiša, ali ne u onim obiljima kao što je najavljeno. Vozači su to iskoristili kao priliku da odu u boks promijeniti gume. Na kratko je vodstvo preuzeo aktualni svjetski prvak Lando Norris. Antonelli je vratio poziciju i utrku završio na prvom mjestu. Drugi i treći su bili Norris i Piastri, četvrti George Russell, peti Max Verstappen. Slijede Leclerc, Hamilton, Colapinto, Sainz i Albon. 

U ukupnom poretku vodeći je Antonelli sa 100 bodova, drugi je Russell s 80, a treći je Charles Leclerc sa 63 bodova.

Velika nagrada Miamija 19.00 , Miami
GOTOVA UTRKA

Gotova je utrka u Miamiju! Kimi Antonelli je osvojio VN Miamija! Norris je drugi, Piastri treći.

57. KRUG

Leclerc se zavrtio u zadnjem krugu!

PROBLEMI ZA PIASTRIJA

Problemi za Oscara Piastrija pred sam kraj utrke, Australac ima problema sa gumama nakon kontakta sa Verstappenom.

JOŠ ČETIRI KRUGA DO KRAJA

Kimi Antonelli sjajno vozi i još uvijek je na prvom mjestu, Norris zaostaje 2.5 sekunde, treći je Leclerc pa Piastri, Verstappen je na petom mjestu. 

49. KRUG

Verstappen je pao na peto mjesto, prestigao ga je Piastri. 

