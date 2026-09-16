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UŽIVO Vrbovec - Rijeka 0-0: Petoligaš bez predsjednika i uprave protiv velikana iz HNL-a

Piše Luka Tunjić,
UŽIVO Vrbovec - Rijeka 0-0: Petoligaš bez predsjednika i uprave protiv velikana iz HNL-a
Rijeka: Rijeka i Osijek sastali se u 6. kolu HNL-a | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Petoligaš Vrbovec od 16.30 sati na svom stadionu dočekuje Rijeku u šesnaestini finala Hrvatskog kupa. Riječki prvoligaš veliki je favorit, a domaćin će pred svojim navijačima probat doći do senzacije

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Šesnaestina finala Kupa 16.30 , Gradski stadion Vrbovec
Vrbovec
0 : 0
Rijeka
Sortiranje događaja
7'

GOOL! Rijeka vodi 1-0, Puljić je bio precizan s bijele točke.

6'

Što je ovo bilo!? Janković je ubacio u šesnaesterac iz kornera, netko je u gužvi gađao glavom prema mreži, a nogometaš Vrbovca se bacio na loptu i rukom spriječio njezin ulazak u mrežu.

6'

Što je ovo bilo!? Janković je ubacio u šesnaesterac iz kornera, netko je u gužvi gađao glavom prema mreži, a nogometaš Vrbovca se bacio na loptu i rukom spriječio njezin ulazak u mrežu.

5'

Rijeka se očekivano nametnula kao konkretnija momčad, pritišće gol Vrbovca.

1'

Počela je utakmica u Vrbovcu!

Komentari 1

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