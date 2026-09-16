Petoligaš Vrbovec od 16.30 sati na svom stadionu dočekuje Rijeku u šesnaestini finala Hrvatskog kupa. Riječki prvoligaš veliki je favorit, a domaćin će pred svojim navijačima probat doći do senzacije
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UŽIVO Vrbovec - Rijeka 0-0: Petoligaš bez predsjednika i uprave protiv velikana iz HNL-a
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Vrbovec
0 : 0
Rijeka
Sortiranje događaja
7'
GOOL! Rijeka vodi 1-0, Puljić je bio precizan s bijele točke.
6'
Što je ovo bilo!? Janković je ubacio u šesnaesterac iz kornera, netko je u gužvi gađao glavom prema mreži, a nogometaš Vrbovca se bacio na loptu i rukom spriječio njezin ulazak u mrežu.
6'
Što je ovo bilo!? Janković je ubacio u šesnaesterac iz kornera, netko je u gužvi gađao glavom prema mreži, a nogometaš Vrbovca se bacio na loptu i rukom spriječio njezin ulazak u mrežu.
5'
Rijeka se očekivano nametnula kao konkretnija momčad, pritišće gol Vrbovca.
1'
Počela je utakmica u Vrbovcu!
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