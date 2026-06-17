Hajduk u prvom kolu kvalifikacija za Europsku ligu igra protiv starog znanca - slovačku Žilinu. "Bili" imaju dva puta, ako pobjede nastavlaju u EL, ako izgube idu u KL, a tamo će svakako biti Rijeka i Varaždin
PLES KUGLICA
UŽIVO Ždrijeb drugih pretkola: Prvo Hajduk saznaje protivnika u EL pa Rijeka i Varaždin u KL...
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NA KOGA MOŽE RIJEKA?
Rijeka je pak nositelj u 2. pretkolu Konferencijske lige. Njoj prijete slovački DAC 1904, mađarski Paksi, slovenski Bravo te pobjednici susreta Dečić (Crna Gora)-Liepaja (Latvija), CSKA Sofia (Bugarska)-Derry City (Irska).
NA KOGA MOŽE VARAŽDIN?
Varaždinci pak u 2. pretkolo mogu dobiti bečki Rapid, češki Hradec, škotski Hibernian, te bolje iz susreta Glentoran (Sjeverna Irska)-RFS (Latvija) i Petrovac (Crna Gora)-Žalgiris (Litva).
NA KOGA MOŽE HAJDUK?
Hajduku prijete jake momčadi kao što su Benfica, Midtjylland, PAOK i Qarabag. Također doznat će i potencijalne protivnike u slučaju da ispadne o Žiline. U 2. pretkolu Konferencijske lige prijete mu belgijski Gent, rumunjska Steaua, armenski Noah, poljske Katowice i kazahstanski Tobol. Hajduk nije nositelj.
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