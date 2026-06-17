UŽIVO Ždrijeb drugih pretkola: Prvo Hajduk saznaje protivnika u EL pa Rijeka i Varaždin u KL...

NA KOGA MOŽE HAJDUK?

Hajduku prijete jake momčadi kao što su Benfica, Midtjylland, PAOK i Qarabag. Također doznat će i potencijalne protivnike u slučaju da ispadne o Žiline. U 2. pretkolu Konferencijske lige prijete mu belgijski Gent, rumunjska Steaua, armenski Noah, poljske Katowice i kazahstanski Tobol. Hajduk nije nositelj.