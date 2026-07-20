UŽIVO Ždrijeb Europske lige: Hajduk danas doznaje europski put, prijeti mu niz velikana

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Hajduk se plasirao u drugo pretkolo Europske lige ukupnom pobjedom 3-2 protiv Žiline. "Bijeli" su kod kuće slavili 2-0, a u gostima u Slovačkoj izgubili 2-1. U drugom pretkolu igrat će protiv Pafosa, a danas će u Nyonu saznati protiv koga će igrati prođu li ciparski klub.

Ispadnu li, nastavit će europski put u Konferencijskoj ligi, kojoj će se priključiti u trećem pretkolu. Mogućeg protivnika u tom slučaju saznat će u 14 sati, kada je na rasporedu ždrijeb Konferencijske lige, dok će ždrijeb Europske lige početi sat vremena ranije.

Kako je Hajduk nenositelj, očekivalo se da će u trećem pretkolu biti jaka imena. Momčadi Gonzala Garcije, ako prođe Pafos, prijete: Glasgow Rangersi, Bešiktaš/Midtjylland, Dinamo Kijev/PAOK i Salzburg. Time je Hajduk izbjegao vjerojatno najtežeg protivnika, portugalsku Benficu, a neće igrati ni protiv St. Gallena, Twentea i Ferencvaroša.

Ne prođu li Pafos, "bijeli" će se preseliti stepenicu niže, u Konferencijsku ligu, u kojoj će također biti nenositelji. Mogući protivnici u trećem pretkolu bit će im pobjednik dvoboja FCSB - Auda, pobjednik dvoboja Dinamo Tbilisi - Žalgiris, poraženi iz dvoboja Dynamo Kijiv - PAOK te poraženi iz dvoboja Sheriff Tiraspol - Maccabi Tel Aviv.

Hajduku bi se u slučaju ispadanja iz Lige prvaka mogao pridružiti i Dinamo. "Modri" u utorak igraju protiv Thuna, a tjedan dana poslije na rasporedu je uzvrat na Maksimiru. U slučaju nastavka europskog puta u Europskoj ligi neće imati status nositelja, a mogu igrati protiv poraženog iz jednog od dvoboja Víkingur - Hapoel Be’er Sheva, Levski - Universitatea, Ararat-Armenia - Shamrock Rovers, Larne - Crvena zvezda, AGF Aarhus - Lech Poznań i Omonia - Kairat.