Uh! Dinamu težak ždrijeb ako ispadne od Sopićeva Kauna

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Nakon ždrijeba play-offa Lige prvaka, Dinamo će od 13 sati doznati i potencijalnog protivnika u play-offu Europske lige ako u dvije utakmice ispadne od litavskog Kauno Žalgirisa.

"Modri" nisu nositelj u ždrijebu jer je Uefa za taj kriterij gledala koeficijent slabijeg protivnika u paru. Prevedeno, to bi mu moglo donijeti neke vrlo teške i zahtjevne protivnike ako senzacionalno ispadne od sastava Željka Sopića.

Dakle, gubitnik para Dinamo - Kauno u play-offu će igrati protiv pobjednika jednog od pet sljedećih parova trećeg pretkola Europske lige:

Benfica - Hearts,

Maccabi Tel-Aviv - CSKA Sofija,

Lech Poznan - Klaksvik ili

Hradec Kralove - Bešiktaš.

Prve utakmice igraju se 20., a uzvrati 27. kolovoza. Pobjednik ide u glavnu fazu Europske lige, a poraženi u glavnu fazu Konferencijske lige. Prijenos ždrijeba je na portalu 24sata i Uefinim službenim stranicama.