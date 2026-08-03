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NA KOGA U EUROPSKOJ LIGI?

Uh! Dinamu težak ždrijeb ako ispadne od Sopićeva Kauna

Piše Josip Tolić,
Uh! Dinamu težak ždrijeb ako ispadne od Sopićeva Kauna
Rijeka: HNK Rijeka i NK Varaždin susreli su se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Dinamo čeka paklen ždrijeb ako ispadne protiv Kauna, u play-offu Europske lige mogu ga dočekati češki Hradec Kralove ili Bešiktaš

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EUROPSKA LIGA, ŽDRIJEB PLAY-OFFA 13.00 , NYON
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ČESI ILI TURCI!

Pobjednik dvoboja Hradec Kralove - Bešiktaš bit će suparnik gubitniku para Dinamo - Kauno Žalgiris. Moglo je i puno bolje, s obzirom na to da se Turci naziru kao pobjednik, ali nadamo se kako "modri" neće doći do tog dvoboja, nego izbaciti Litavce i nastaviti u Ligi prvaka.

POČEO JE ŽDRIJEB

Uskoro će Dinamo doznati potencijalnog suparnika u Europskoj ligi ako ispadne od Kauna.

NAJAVA

Nakon ždrijeba play-offa Lige prvaka, Dinamo će od 13 sati doznati i potencijalnog protivnika u play-offu Europske lige ako u dvije utakmice ispadne od litavskog Kauno Žalgirisa.

"Modri" nisu nositelj u ždrijebu jer je Uefa za taj kriterij gledala koeficijent slabijeg protivnika u paru. Prevedeno, to bi mu moglo donijeti neke vrlo teške i zahtjevne protivnike ako senzacionalno ispadne od sastava Željka Sopića.

Dakle, gubitnik para Dinamo - Kauno u play-offu će igrati protiv pobjednika jednog od pet sljedećih parova trećeg pretkola Europske lige:

Benfica - Hearts,
Maccabi Tel-Aviv - CSKA Sofija,
Lech Poznan - Klaksvik ili
Hradec Kralove - Bešiktaš.

Prve utakmice igraju se 20., a uzvrati 27. kolovoza. Pobjednik ide u glavnu fazu Europske lige, a poraženi u glavnu fazu Konferencijske lige. Prijenos ždrijeba je na portalu 24sata i Uefinim službenim stranicama.

Komentari 2

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