Dinamo čeka paklen ždrijeb ako ispadne protiv Kauna, u play-offu Europske lige mogu ga dočekati češki Hradec Kralove ili Bešiktaš
Uh! Dinamu težak ždrijeb ako ispadne od Sopićeva Kauna
Pobjednik dvoboja Hradec Kralove - Bešiktaš bit će suparnik gubitniku para Dinamo - Kauno Žalgiris. Moglo je i puno bolje, s obzirom na to da se Turci naziru kao pobjednik, ali nadamo se kako "modri" neće doći do tog dvoboja, nego izbaciti Litavce i nastaviti u Ligi prvaka.
Uskoro će Dinamo doznati potencijalnog suparnika u Europskoj ligi ako ispadne od Kauna.
Nakon ždrijeba play-offa Lige prvaka, Dinamo će od 13 sati doznati i potencijalnog protivnika u play-offu Europske lige ako u dvije utakmice ispadne od litavskog Kauno Žalgirisa.
"Modri" nisu nositelj u ždrijebu jer je Uefa za taj kriterij gledala koeficijent slabijeg protivnika u paru. Prevedeno, to bi mu moglo donijeti neke vrlo teške i zahtjevne protivnike ako senzacionalno ispadne od sastava Željka Sopića.
Dakle, gubitnik para Dinamo - Kauno u play-offu će igrati protiv pobjednika jednog od pet sljedećih parova trećeg pretkola Europske lige:
Benfica - Hearts,
Maccabi Tel-Aviv - CSKA Sofija,
Lech Poznan - Klaksvik ili
Hradec Kralove - Bešiktaš.
Prve utakmice igraju se 20., a uzvrati 27. kolovoza. Pobjednik ide u glavnu fazu Europske lige, a poraženi u glavnu fazu Konferencijske lige. Prijenos ždrijeba je na portalu 24sata i Uefinim službenim stranicama.