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PLES KUGLICA

Dinamo u play-offu Lige prvaka izvukao norvešku senzaciju!

Piše Domagoj Vugrinović,
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Dinamo u play-offu Lige prvaka izvukao norvešku senzaciju!
Zagreb: Utakmica 1. kola SuperSport HNL GNK Dinamo - NK Slaven Belupo | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Prijenos ždrijeba play-offa Lige prvaka možete pratiti na portalu 24sata, kanalu Arena Sport 1 i službenoj stranici Uefe

Ždrijeb možete gledati OVDJE.

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Ždrijeb Lige prvaka 12 sati , Nyon, Švicarska
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OSTALI PAROVI

Parovi play-offa Lige prvaka:

Levski Sofija (Bugarska)/Kairat Almaty (Kazahstan) - AEK (Grčka)

Celtic (Škotska) - LASK (Austrija)

POZNAT PROTIVNIK

Dinamo je izvukao Viking. Prvu utakmicu igrat će kod kuće ukoliko prođu Kauno Žalgiris, a potom u gostima u Norveškoj. 

Prve utakmice play-offa Lige prvaka igrat će se 18. i 19. kolovoza, a uzvrati 25. i 26. kolovoza.

POČEO JE ŽDRIJEB

Počeo je ždrijeb Lige prvaka. Prije izvlačenja kuglica objašnjen je način na koji će se ždrijeb održati. U Ligi prvaka nema podskupina pa Dinamo može izvući bilo kojeg predstavnika. Budući da se nalazi u putu prvaka, protivnici mu mogu biti samo prvaci drugih država.

NAJAVA

Dinamo će danas saznati mogućeg protivnika u play-offu Lige prvaka, ali i suparnika koji bi ga čekao u završnoj rundi kvalifikacija Europske lige u slučaju ispadanja od Kauno Žalgirisa. Ždrijeb Lige prvaka počinje u 12 sati u Nyonu, dok će se parovi Europske lige izvlačiti sat vremena poslije.

Dinamo u utorak od 20 sati na Maksimiru igra prvu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka protiv litavskog Kauno, kojeg vodi hrvatski trener Željko Sopić. Uzvrat je tjedan dana kasnije u Litvi.

Prođe li litavskog prvaka, momčad Marija Kovačevića u play-offu Lige prvaka imat će status nositelja. Potencijalni protivnici bit će joj austrijski LASK, norveški Viking te pobjednici dvoboja Ararat Armenia - Celje, Levski - Kairat i Aarhus - Sabah. Prve utakmice play-offa Lige prvaka igrat će se 18. i 19. kolovoza, a uzvrati 25. i 26. kolovoza.

Dinamo ipak ni eventualnim ispadanjem ne bi završio europski put. U tom bi slučaju preselio u play-off Europske lige, u kojem ne bi imao status nositelja. Uefa je uoči ždrijeba odredila podskupine i tako suzila krug mogućih protivnika. Zagrebački klub tada bi igrao protiv pobjednika jednog od četiri dvoboja: Benfica - Hearts, Maccabi Tel Aviv - CSKA Sofija, Lech Poznan - Klaksvík ili Hradec Králové - Bešiktaš. Prve utakmice play-offa Europske lige na rasporedu su 20. kolovoza, a uzvrati 27. kolovoza.

Prijenos ždrijeba play-offa Lige prvaka možete pratiti na kanalu Arena Sport 1 ili na službenoj stranici Uefe.

Komentari 14

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