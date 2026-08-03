Dinamo u play-offu Lige prvaka izvukao norvešku senzaciju!

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Dinamo će danas saznati mogućeg protivnika u play-offu Lige prvaka, ali i suparnika koji bi ga čekao u završnoj rundi kvalifikacija Europske lige u slučaju ispadanja od Kauno Žalgirisa. Ždrijeb Lige prvaka počinje u 12 sati u Nyonu, dok će se parovi Europske lige izvlačiti sat vremena poslije.

Dinamo u utorak od 20 sati na Maksimiru igra prvu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka protiv litavskog Kauno, kojeg vodi hrvatski trener Željko Sopić. Uzvrat je tjedan dana kasnije u Litvi.

Prođe li litavskog prvaka, momčad Marija Kovačevića u play-offu Lige prvaka imat će status nositelja. Potencijalni protivnici bit će joj austrijski LASK, norveški Viking te pobjednici dvoboja Ararat Armenia - Celje, Levski - Kairat i Aarhus - Sabah. Prve utakmice play-offa Lige prvaka igrat će se 18. i 19. kolovoza, a uzvrati 25. i 26. kolovoza.

Dinamo ipak ni eventualnim ispadanjem ne bi završio europski put. U tom bi slučaju preselio u play-off Europske lige, u kojem ne bi imao status nositelja. Uefa je uoči ždrijeba odredila podskupine i tako suzila krug mogućih protivnika. Zagrebački klub tada bi igrao protiv pobjednika jednog od četiri dvoboja: Benfica - Hearts, Maccabi Tel Aviv - CSKA Sofija, Lech Poznan - Klaksvík ili Hradec Králové - Bešiktaš. Prve utakmice play-offa Europske lige na rasporedu su 20. kolovoza, a uzvrati 27. kolovoza.