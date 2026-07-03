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EMISIJA 24SATA

UŽIVO Željko Kopić za 24sata analizira poraz Vatrenih na SP-u

Piše 24sata,
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UŽIVO Željko Kopić za 24sata analizira poraz Vatrenih na SP-u
Foto: 24sata
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U emisiji 24sata stručni komentar dao je hrvatski trener Željko Kopić, bivši trener Dinama

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Hrvatska nogometna reprezentacija ispala je sa Svjetskog prvenstva. Portugal je u petak ujutro slavio 2-1 u šesnaestini finala Mundijala u dramatičnoj utakmici odigranoj u Torontu. Hrvatska je povela početkom drugog poluvremena zahvaljujući Ivanu Perišiću, a Cristiano Ronaldo poravnao je na 1-1 s bijele točke. Konačnih 2-1 postavio je Goncalo Ramos golom glavom u sudačkoj nadoknadi.

U emisiji 24sata stručni komentar dao je hrvatski trener Željko Kopić, bivši trener Dinama.

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