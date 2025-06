Modrić: Vidjet ćemo hoću li igrati na Svjetskom prvenstvu. Dalić: Luka Sučić neće nastupiti

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u ponedjeljak čeka kvalifikacijski dvoboj za Svjetsko prvenstvo 2026. protiv Češke na Opus Areni. Utakmicu su na press konferenciji najavili izbornik Zlatko Dalić i kapetan Luka Modrić.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:47 Vatreni stigli u Čepin | Video: 24sata Video

Utakmicu sudi Jesus Gil Manzano, mišljenje o njemu?

- Znam ga iz Španjolske, po meni jako dobar sudac. S njim imam pozitivna iskustva, nadam se da će biti na pravoj razini - započeo je Modrić.

Znate li gdje ćete nastaviti karijeru?

- Ne mogu vam ništa reći o toj temi. Ima poziva, bilo je kontakata, ali sam sve stavio sa strane jer želim ostati fokusiran na reprezentaciju i ono što me čeka s Realom. Nisam donio odluku, a ne znam još kad ću je donijeti.

Susret Gibraltara i Hrvatske za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Gualter Fatia/PIXSELL

Slijedi jedna od najvažnijih utakmica u skupini?

- Dobro smo ušli u kvalifikacije, s dobrim rezultatom. Čeka nas velika utakmica protiv glavnog suparnika u skupini. Dobro je da se igra već sad, a radi se o teškom protivniku. Vrlo su čvrsti i agresivni, jaki u prekidima i tranziciji. Morat ćemo biti na pravom nivou. Dobro smo radili ovih tjedan dana i nadam se da ćemo to pretočiti na travnjak.

Mogu li ove špekulacije oko transfera mlađih igrača poremetiti koncentraciju uoči Češke? Utječe li to na fokus momčadi?

- Jako dobro pitanje, ali to je nešto od čega ne možemo pobjeći niti možemo utjecati na to. Meni osobno, a nadam se i ostalima, to ne remeti koncentraciju. Cilj je sutra pobijediti, a trobod bi bio veliki korak prema našem cilju. Mislim da ne utječe, ali govorim za sebe, druge morate pitati. To je sve normalan proces, a mi ne možemo utjecati na to što se piše i govori.

Spomenuli ste utakmicu s Poljskom gdje ste zabili iz slobodnog udarca, možete li usporediti ambijent na Opus Areni i ranije na Gradskom vrtu?

- Bilo nam je lijepo igrati na Gradskom vrtu, uvijek je bila fenomenalna atmosfera, a mi smo dobro igrali. Malo je zatvorenija pa je samim time podrška i glasnija. Uživamo igrati u Osijeku, ljudi nas uvijek dočekaju s puno podrške i ljubavi, a mi im želimo uzvratiti na najbolji mogući način.

Osijek: Konferencija za medije hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Kad se sjetite utakmice na Euru 2021., što smatrate da morate promijeniti u odnosu na tu utakmicu? (završilo 1-1 op.a)

- I tada su pokazali da su nezgodna momčad, u prvom poluvremenu su bili bolji. U drugom dijelu smo postali agresivniji i brži, nismo im dali prostora za agresivnost. To moramo napraviti i sutra. Imaju nezgodne igrače u tranziciji, na to moramo paziti. Moramo biti brzi i kombinatorni, naša je snaga igra s loptom.

Vezano uz češkog napadača Schicka koji je najbolji strijelac kvalifikacija, je li on najveća prijetnja?

- Definitivno je on najveća prijetnja i najveća zvijezda našeg suparnika. Igra u odličnoj formi, potvrdio je to i u Bayeru u zadnje dvije sezone. U kvalifikacijama je nastavio u istom ritmu, morat ćemo mu posvetiti posebnu pozornost.

Za neke vaše igrače je ovo posljednja prilika za Svjetsko prvenstvo, je li to dodatan motiv?

- Samo SP je velika motivacija. Vidjet ćemo hoće li nekima to biti posljednja, ali Mundijal je ogromna motivacija samo po sebi.

Imate li ambiciju igrati sljedeće godine na SP-u?

- Vidjet ćemo. Dobro se osjećam, zdrav sam. Želja je tu, ali vidjet ćemo. Nisam još donosio nikakve odluke, vidjet ćemo gdje ću nastaviti karijeru. Dobro se osjećam fizički i mentalno. - zaključio je kapetan "vatrenih" i prepustio riječ izborniku Daliću.

Osijek: Konferencija za medije hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Koliko ćete mijenjati sastav?

- Čeka nas teški protivnik i teška utakmica. Imamo veliki respekt prema njima, imaju Schicka, Součeka, Coufala koji igraju u Premier ligi. Poštujem i izbornika koji je već dugo odličan trener. Imaju devet bodova, puni su samopouzdanja i neće nam biti lako. Protiv Gibraltara smo podijelili minutažu, ali sutra moramo biti puno agresivniji, čvršći i strpljivi. Neće biti lagano. Ključna je utakmica, ali shvaćamo je ozbiljno. Oni su nam glavni konkurent u skupini, a cilj nam je Svjetsko prvenstvo.

- Šutalo i Gvardiol se vraćaju na svoje pozicije, a Luka Sučić će propustiti utakmicu zbog privatnih razloga - započeo je izbornik Hrvatske.

Susret Gibraltara i Hrvatske za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Gualter Fatia/PIXSELL

Kako sačuvati koncentraciju mladih igrača koji su "bombardirani" glasinama oko transfera?

- Nadam se da ih to ne remeti. Oni najbolje znaju istinu i u kojem smjeru idu. Puno toga se pokaže netočnim, a te špekulacije im ne bi trebale remetiti fokus. Nadam se da ih to ne remeti.

Hoćete početi s četvoricom ili trojicom u zadnjoj liniji?

- Nećemo se prilagođavati, najviše se pita Hrvatsku. Mi ćemo diktirati događanja na utakmici. Respektiramo ih, a igrat ćemo s četiri igrača u zadnjoj liniji. Nećemo mijenjati formaciju.

Mislite li da će ključ pobjede biti u kombinatornoj igri?

- Moramo biti puno bliže igraču nego protiv Gibraltara. Moramo biti agresivni i ići na osvajanje drugih lopti. Oni su čvrsta, radna momčad koja puno trči i radi. Preko bokova nas mogu ugroziti, moramo biti vrlo oprezni.

S obzirom na ozljedu Ivana Perišića, ali i ocjenu 10 protiv Gibraltara, koliko vam je lakše imati takvog Perišića?

- On je jedan od glavnih igrača otkad sam ja ovdje. Puno nam je falio ovih godinu dana koliko je pauzirao. Rijetko koji igrači se vrate nakon ovako teške ozljede na ovu razinu. Donio je PSV-u titulu i pun je volje, želje za dokazivanjem. U tim godinama je rijetkost ovako se vratiti na visoku razinu. Protiv Gibraltara je vukao cijelu momčad i nadam se da će to ponoviti. On je igrač koji donosi prevagu - zaključio je izbornik Dalić uoči sutrašnjeg dvoboja.

Češka je lider skupine L s maksimalnih devet bodova, dok je Hrvatska na tri osvojena boda, ali i s dvije odigrane utakmice manje. Utakmicu sudi Jesus Gil Manzano, a prijenos je na Novoj TV.