OD 19 SATI

UŽIVO Zlatko Dalić o zadnjem susretu u kvalifikacijama za SP

Piše Jakov Drobnjak,
UŽIVO Zlatko Dalić o zadnjem susretu u kvalifikacijama za SP
Rijeka: Konferencija za medije hrvatske reprezetacije uoči utakmice protiv Farskih otoka | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Zlatko Dalić će se obratiti novinarima uoči zadnje kvalifikacijske utakmice koju Hrvatska igra protiv Crne Gore u ponedjeljak u 20.45. "Vatreni" su pobjedom nad Farskim Otocima osigurali Mundijal

Live
Press konferencija Zlatka Dalića 19.00 ,
NAJAVA

Hrvatska je osigurala Svjetsko prvenstvo, ali u Crnu Goru mora ići po pobjedu jer još uvijek postoji mogućnost da završi u prvom bubnju na ždrijebu Svjetskog prvenstva. Uz pobjedu nad Crnom Gorom, Hrvatska se mora nadati da će Italija i Njemačka ostati bez sva tri boda u svojim završnim utakmicama. U 19 sati će Zlatko Dalić najaviti dvoboj u Podgorici.

Hrvatska je samouvjereno i sigurno prošla kroz kvalifikacije. U sedam utakmica "vatreni" su ostvarili šest pobjeda i jedan remi (Češka) te je kolo prije kraja i pobjedom nad Farskim Otocima (3-1) i službeno potvrdili plasman na Mundijal. Hrvatska je bila efikasna i zabila 23 gola te primila samo dva. Ostaje za vidjeti hoće li Zlatko Dalić rotirati, ali smo sigurni da više nećemo gledati sustav s petoricom u obrani, što je Daić i potvrdio.

Izbornik Crne Gore, Mirko Vučinić, rekao je da jako poštuje Hrvatsku, ali da kod njegove momčadi nema straha i da će sigurno ići na pobjedu, a nahvalio je i Luku Modrića. Utakmica se igra u ponedjeljak u 20.45 sati.

