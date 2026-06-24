UŽIVO Dalić: Nije fer sad bacati drvlje i kamenje po pobjedi. Pritisak i očekivanja su veliki

Hrvatska nogometna reprezentacija u drugom je kolu Svjetskog prvenstva pobijedila Panamu 1-0. Jedini pogodak na utakmici zabio je Ante Budimir u 54. minuti. U tvrdoj utakmici, koja je za "vatrene" bila biti ili ne biti, hrvatski su reprezentativci stigli do prvih bodova i sada se nalaze u dobroj situaciji za plasman u nokaut-fazu.

Hrvatska i dalje ovisi sama o sebi, a o rezultatu utakmice protiv Gane, koju igra u subotu u 23 sata, ovisit će s kojeg će mjesta u skupini proći dalje. Čak bi je i poraz mogao odvesti u nokaut-fazu, ali u tom bi joj se slučaju morali poklopiti ostali rezultati.

Dobra je vijest što će Hrvatska prije utakmice znati rasplete i poredak u svim ostalim skupinama, osim u skupini K, s kojom se križa ako ne osvoji prvo mjesto te skupine J koja utakmice igra u nedjelju u 4 sata iza ponoći po hrvatskom vremenu.

U nastavku pratite obraćanje Dalića od 23 sata. Press konferencija malo kasni.

- Nismo na nivou kojem trebamo biti, puno je bolje na treningu. Najvažnija su tri boda koja su bila u planu i to je najvažnije od svega. Nemam vremena za analizu, brzo će Gana. Ne treba bacat drvlje i kamenje na pobjedu, trebamo biti pozitivni i fokusirati se na Ganu- započeo je izbornik Dalić.

Mučili smo se, sternilni smo bili u fazi napada. Što je bila ideja protiv Paname? Bilo je problema u kontri, a Gana je tamo jaka. Kako se postaviti u toj utakmici?

- Da ne srljamo u vezi, Panama je čekala pogrešku i tako će i Gana. Otvorili su se brzo i tako će i oni. Htjeli smo igrati preko krila i tako smo i dali gol. Trebalo je biti puno više takvih pokušaja. Gana je bila u niskom bloku u obje utakmice i išla na kontru. Tako su i zabili gol Panami. Igrat će defenzivno i čekati prilike preko Semenya i Williamsa. Moramo što prije riješavati te situacije, a ne da zadnja linija i obrana to popravlja. Nekoliku puta su nas duge lopte ubile protiv Paname i moramo popraviti te reakcije. Sada imamo tri dana i popravit ćemo se.

Joško Gvardiol, došao nakon oporavka i nije u formi, kakvo je mišljenje i hoće li biti promjena?

- Prije pola godine je imao slomljenu nogu, nije u formi i treba ga čekati. On ima svoj status i treba ga čekati. Bilo bi glupo sada govoriti nešto negativno i nije realno da je došao u pogon tako brzo. Nedostaje mu utakmica i ritma, ne sumnjam u njega i bit će bolji svakako. Kroz dva treninga vidjet ćemo što će biti protiv Gane, nešto ćemo promijeniti u načinu igre. Nešto nam ne leži kako sad igramo i to moramo popraviti.

Usporedba tri Svjetska prvenstva, kako je sad, ima li pritiska?

- Nova priča, napravili smo to što jesmo i to je ponos i čast. To nitko ne može zaboraviti. Ovo je novo natjecanje, želimo biti pravi i pritisak je velik. Pogotovo kad je Gana uzela bod. Nije lako, to se osjeti na dečkima i na igri. Pritisak je velik, ovo je nešto novo i želimo dati najbolje od sebe. Nekima je ovo zadnje SP i veseli me da smo pobjedu ovu poklonili Luki za 200. nastup. Pritisak je, očekivanja jesu i svjesni smo toga. Idemo pokušat popraviti reprezentaciju, koja nije bila dobra u prve dvije utakmice.

Manje je vremena za pripremu utakmica, kako to vidite i kako je u Alexandriji?

- Imali smo pauzu od sedam dana na početku, sada je to kraće. Možda je nekad dobro da što prije igraš kada dojmovi nisu dobri pa to želiš popraviti, ali to utječe na igrače. U Alexandriji smo jako zadovoljni i sretni, imamo mir, dobre uvjete i nemam ni jednu primjedbu.

Koliko vas ohrabruje što napadači zabijaju i da su golovi zabili iz akcija?

- Sjajne akcije protiv Engleske i Paname. Izrađene akcije, ne prekidi i to jako veseli. Jako je bitno i ohrabruje da napadači zabijaju. Budimir je jako opasan u 16 metara i veseli me što je tako.

Trebat će koristiti velik broj igrača, s obzirom na kratak razmak, koliko imate teži posao u pronalasku idealnog omjere igrača. Hoće li igrati neki gladniji igrači ili neki koji su već igrali?

- Koristili smo 19 igrača i to je dobro. Imamo širinu i zamjene, činjenica je da smo došli s igračima koji nisu bili u formi. Vodi se polemika tko će početi, a važno je tko će završiti. Važno je da oni koji uđu donesu ritam i energiju. Gubili smo od Engleske 3-2 i sa zamjenama dobili dobru energiju. I jučer kada su ušli dali su energiju i bitno je da znamo da oni koji uđu donesu nešto novo. Ja se baziram na ono što vidim na treningu i ne padne ništa meni na pamet. Vidimo što nam treba i to stavimo i to je naš rezon. Važnije je tko završava utakmicu.

Kako ste vidjeli Marca Pašalića?

- Da je zabio +5. Jedan od naših rijetkih brzih igrača, dali smo mu prednost nad Sučićem jer je krilo i tako smo taktički zamislili. Okomit je, direktan je i uvijek donese nešto. I kod prvog gola je dao sjajno dodavanje Stanišiću, pomagao je u obrani, httjeli smo da dijagonalama nalazi Perišića, to mu nije uspjevalo. On je od rijetkih brzih igrača koji ide 1 na 1. Naša tendencija je bila da ih napada i to je napravio.

Martin Baturina?

- Zato i igra u prvoj postavi, jer je sjajan. Igra na vrhunskom nivou u klubu i ovdje. Ima dribling, ima i šut. Igrao je cijelu utakmicu jučer, bio je naš najbolji igrač. On je jučer bio igrač s najviše kilometara, imali smo 3 km više od Paname pretrčanih. Martin neka samo tako nastavi, pred njim je sjajna karijera.

Livaković nije imao minutažu u klubu i stali ste iza njega čvrsto, a sad je to i pokazao, da je odličan. Par riječi o njemu.

- On što je tu pokazao je jedan od najboljih na SP-u. Ja mu to ne želim, želim mu što manje posla, ali ovo što je morao obraniti radio je sjajno. Reprezentacija je jedno, klub drugo i zato reprezentacija je dobra ovih 8 godina i zato je bio broj 1 i kad nije branio u klubu. Livaković fantastično brani, svaka mu čast, spasio nas je protiv Engleske i protiv Paname.

Malo o BiH, prošli dalje.

- Svaka i čast, čestitam im. Rade dobro, dobro su posloženi i velik uspjeh za njih. Puno sreće dalje.