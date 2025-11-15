Obavijesti

SLALOM U LEVIJU

UŽIVO: Zrinka Ljutić u borbi za postolje u drugoj vožnji. Shiffrin dominirala i uvjerljivo je prva

Piše Jakov Drobnjak,
Foto: RONI REKOMAA

U Leviju su nastupile obje hrvatske skijašice Zrinka Ljutić i Leona Popović. Zrinka je startala šesta i prvi lauf završila na četvrtom mjestu, a Popović nije izborila drugu vožnju. Druga vožnja počinje u 13 sati

NAJAVA DRUGE VOŽNJE

U Leviju je počela slalomska sezona u Svjetskom skijaškom kupu. Hrvatsku predstavljaju dvije skijašice, Zrinka Ljutić i Leona Popović

Nakon prve vožnje, Zrinka je na četvrtom mjestu s 1.58 sekundi zaostatka za vodećom Mikaelom Shiffrin koja je dominantno preuzela vodeću poziciju. Druga je Laura Colturi, a na trećem mjestu nalazi se Lena Duerr

Leona Popović nakon skoro godinu dana pauze vratila se na skijaške staze sa startnim brojem 22, ali nažalost nije uspjela izboriti drugu vožnju. Za vodećom Shiffrin zaostala je više od pet sekundi. 

Druga vožnja je na rasporedu u 13 sati, uz prijenos na HRT 2. 

