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UŽIVO Zrinka Ljutić vozi prvu utrku sezone: Sve je spremno za ženski veleslalom u Soldenu

Piše 24sata,
UŽIVO Zrinka Ljutić vozi prvu utrku sezone: Sve je spremno za ženski veleslalom u Soldenu
Saalbach: Zrinka Ljutić nastupila na Svjetskom skijaškom prvenstvu u veleslalomu | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić ide u lov na prve bodove ove sezone. U Soldenu se vozi veleslalom, a Ljutić ima startni broj 9. Prijenos na HRT 2

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Svjetski skijaški kup, ženski veleslalom 10.00 , Solden
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NAJAVA PRVE VOŽNJE

Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić (22) izvukla je startni broj devet u prvoj utrci sezone, koja će se održati u austrijskom skijalištu Söldenu. U subotu u 10 sati je prva vožnja veleslaloma (HRT 2), dok je druga vožnja na rasporedu u 13 sati. Ljutić će biti jedina hrvatska predstavnica u Austriji, dok će u nedjelju nastupiti Filip Zubčić.

Utrku će otvoriti Novozelanđanka Alice Robinson, koja je prošle sezone bila petoplasirana u disciplini s 440 bodova. Aktualna prvakinja, Austrijanka Julia Scheib, krenut će druga. 

Amerikanka Mikaela Shiffrin, koja je najavila kako će se ove sezone više fokusirati na veleslalom i superveleslalom, ima startni broj pet. Podsjetimo, Zrinka je prošle sezone bila deseta u veleslalomu sa 267 bodova. (Luka Tunjić)

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