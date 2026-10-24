UŽIVO Zrinka Ljutić vozi prvu utrku sezone: Sve je spremno za ženski veleslalom u Soldenu

NAJAVA PRVE VOŽNJE

Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić (22) izvukla je startni broj devet u prvoj utrci sezone, koja će se održati u austrijskom skijalištu Söldenu. U subotu u 10 sati je prva vožnja veleslaloma (HRT 2), dok je druga vožnja na rasporedu u 13 sati. Ljutić će biti jedina hrvatska predstavnica u Austriji, dok će u nedjelju nastupiti Filip Zubčić.

Utrku će otvoriti Novozelanđanka Alice Robinson, koja je prošle sezone bila petoplasirana u disciplini s 440 bodova. Aktualna prvakinja, Austrijanka Julia Scheib, krenut će druga.

Amerikanka Mikaela Shiffrin, koja je najavila kako će se ove sezone više fokusirati na veleslalom i superveleslalom, ima startni broj pet. Podsjetimo, Zrinka je prošle sezone bila deseta u veleslalomu sa 267 bodova. (Luka Tunjić)