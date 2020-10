Salazar i njegov protivnik odra\u0111ivali su borbu koja je u ke\u010derskom svijetu ina\u010de vi\u0161e show za publiku nego prava borba. No, neki udarci su stvarni, odnosno ja\u010di kako bi sve izgledalo vjerodostojno, a opet kako ne bi na\u0161tetilo protivniku.

Uznemirujuće: Mladi kečer (26) preminuo u ringu nakon udarca

<p>Užasne scene dolaze iz ringa meksičkih kečera. Mladi 26-godišnji borac <strong>Luis Angel Salazar </strong>preminuo je od posljedica udarca u prsa. Hitna pomoć brzo je došla, no mladom Meksikancu nije bilo spasa.</p><p>Salazar i njegov protivnik odrađivali su borbu koja je u kečerskom svijetu inače više show za publiku nego prava borba. No, neki udarci su stvarni, odnosno jači kako bi sve izgledalo vjerodostojno, a opet kako ne bi naštetilo protivniku.</p><p>Ovoga puta jedan takav udarac bio je koban. Salazar je dobio šakom u prsa nakon čega je dobio <strong>infarkt </strong>i pao u nesvijest. Hitna pomoć brzo je pristigla i uspjela oživjeti nesretnog mladića, no on je podlegao ozljedama u bolnici.</p><p>Njegov protivnik na prvu je mislio da glumi pa je nastavio s borbom, no ubrzo je shvatio da je vrag odnio šalu. Sudac je prekinuo borbu, a organizatori pozvali medicinsku pomoć. Iako je pomoć brzo stigla, nesretni slučaj zavio je meksičku kečersku scenu u crno.</p>