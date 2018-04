E, to je prava igra! Hrvatska se digla pa skroz stigla Šveđane...

POKAŽITE DA MOŽETE

Možda to i zvuči grubo, no Hrvatska je u Eskilstuni još dobro i prošla. Da, izgubili su igrači Line Červara velikih sedam razlike (32-25), no po prikazanome to je vrlo lako moglo biti čak i 10 ili više razlike.

Hrvatska je izgledala nemoćno, loše, bezidejno... Čak i ako im kao olakotnu okolnost uzmemo da su vjerojatno prvi put igrali u ovakvom sastavu, da je obrana potpuno nova, opet je teško progutati onakvu igru.

Lino Červar prije utakmice je rekao da svi sad imaju priliku dokazati da zaslužuju dres reprezentacije, a nakon otkrio kako je to za rukom pošlo tek Šegi i Kozini. Po našem sudu odličan je bio i Mihić, no za njega od ranije već znamo da je prema svemu sudeći dobra podrška Štrleku. Nije razočarao ni Pavlović iako nije odigrao ništa posebno, solidan je bio i Božić Pavletić... Ostali, jako malo ili niti to...

Prilika da nas i izbornika uvjere da mogu bolje dolazi već danas. Protivnik je isti, grad drugi (Norrköping), a Hrvatska nadajmo se bolja...