Vaganje odrađeno, matchmaker KSW-a poziva na Armagedon!

Čekanju je kraj jer na Vaše male ekrane dolazi nešto dosad neviđeno na ovim prostorima! Borilački turnir i Armagedon show koji će mladom borcu promijeniti život, a Vama prikazati kako izgleda sve ono 'iza kulisa'

<p>Pozdrav hrvatskim i balkanskim fanovima slobodne borbe, ovdje matchmaker KSW-a <strong>Wojsław Rysiewski</strong>. Želim vas pozvati da pratite novi show <strong>FNC Armagedon</strong> što je odlična prilika za mlade talentirane borce iz regije. I ono što je najvažnije, najbolji borac iz showa bit će nagrađen ugovorom u <strong>KSW</strong>-u te ako epidemiološka situacija dopusti, debitirat će na KSW-ovoj priredbi u Zagrebu. Pratite talentirane borce, uživajte u priredbi i nadam se da se ove godine vidimo, poruka je iz najjače Poljske organizacije za sve ljubitelje slobodne borbe na području Balkana.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: KSW matchmaker poziva na Armagedon</strong></p><p>Podsjetimo, nakon suradnje na trećoj priredbi Fight Nation Championshipa, 24sata i hrvatska MMA promocija nastavljaju dalje i na Vaše ekrane donose nešto dosad neviđeno na ovim prostorima. U subotu od 20 sati kreće prva borilačka večer, odnosno četvrtfinale <strong>Armagedona </strong>i tko će na najtežem putu do finala osigurati ugovor s <strong>KSW-om</strong>. Prijenos izvlačenja parova pratite uživo na <a href="https://www.youtube.com/watch?v=oc0fLThmmz0&fbclid=IwAR2Cc0uLVyFREyB3mTZBalFFLv9gcxCLWJzqTYrVEtgMQl9w_Q1Vyw954QQ" target="_blank">YouTube kanalu 24sata</a>, koji vam donosimo u suradnji s najjačom hrvatskom MMA promocijom<strong> FNC-om.</strong></p><p>Priredba započinje s borbama u kategorijama do 70 i 84 kilograma, a među najistaknutijim mečevima su oni između Patrika <strong>Ćelića </strong>i Hrvoja <strong>Stepića</strong>, Andija <strong>Vrtačića </strong>i Đorđe <strong>Bukvića </strong>te velike nade srednje kategorije Đanija <strong>Barbira </strong>i Ilije <strong>Brkana</strong>.</p><p>U kategoriji do 70 kilograma borit će se:</p><p>U najtežoj kategoriji du 84 kilograma borit će se:</p><p> </p>