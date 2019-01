Vaha i igrači Nantesa uplakani: Nadamo se, smrt nisu potvrdili

Upravo sam saznao da je potraga prekinuta. Teško je govoriti o tome... Svi smo šokirani, rekao je potreseni Vahid Halilhodžić kada je sa svojim igračima izašao pred navijače Nantesa.

Njegov donedavni napadač Emiliano Sala je bio u avionu koji je nestao na letu iz Nantesa u Cardiff. Potpisao je ugovor s velškom momčadi vrijedan 17 milijuna eura, ali na odredište nije stigao. Od ponedjeljka je trajala potraga, a istražitelji su u četvrtak odlučili da je konačno obustave.

Uvjereni su da ni argentinski igrač ni pilot nisu uspjeli preživjeti pad aviona po velikoj hladnoći.

- On je tako drag, dobar, ljubazan, pun poštovanja. Pravi je ratnik koji je jako puno volio ovaj klub. Imao sam poseban odnos s njim - rekao je Halilhodžić pa nastavio:

- Dugo smo razgovarali na dan njegovog odlaska. Zahvalio mi se, puno toga mi je rekao... Nikada nisam čuo da neko ima nešto loše za reći o njemu, bio je stvarno sjajan dečko.. Veliki dječak.

- Sada više nego ikada moramo ostati ujedinjeni, solidarni. Teško je raditi u ovom trenutku, ali dijelimo osjećaje, tugu. Svi smo se okupili, razgovaramo... Za mene je ovo možda i najteži trenutak u sportskom životu. Bilo je još teških, ali u sportskom životu... Potpuno sam rastresen - nastavio je pričati bivši trener Dinama.

- Poštovat ćemo njegovu obitelj koja još nema potvrdu o smrti, tako da nada još uvijek postoji. Ne znam je 'mršava' ili nije. Čekamo čudo i nadamo se da će uskoro stići. Zbog toga mu ne želimo odati priznanje, niti će biti minute šutnje. Sve dok njegova smrt ne bude potvrđena, čekamo - kazao je emotivni Halilhodžić koji je morao tješiti svoje igrače.

Čini se da je vijest najviše pogodila ganskog napadača Majeeda Warisa koji je plakao u trenerovom naručju.

Nantes players in tears during training as search for Emiliano Sala is called off https://t.co/zTjZWNU7dP pic.twitter.com/hK8HmIK5ZH