Vahid Halilhodžić: Bojim se da ovo nije onaj stari Mandžukić...

Hrvatska je spremna za velike stvari, kaže Vahid Halilhodžić i predviđa kako bi Hrvatska na ovom turniru mogla napraviti dobar rezultat. Zanima ga i kako će se na tom natjecanju predstaviti Japan, kojeg je vodio do otkaza nekoliko mjeseci prije Mundijala.

- Zlatko Dalić doista ima odličnu momčad, reprezentaciju s kojom se mogu napraviti ozbiljni rezultati. Većina hrvatskih nogometaša igra u velikim europskim klubovima, imate i ponajboljeg igrača osvajača Lige prvaka, pravi spoj mladih i iskusnih pojedinaca. A za mnoge je ovo vjerojatno i zadnja prilika za ozbiljniji reprezentativni rezultat - rekao je Vaha.

- Gledajući vašu reprezentaciju, jaki ste po svim linijama. Ali, mene doista fascinira taj hrvatski vezni red, rijetko se tko može pohvaliti igračima poput Modrića, Rakitića, Brozovića, Badelja, Kovačića... Opet, u nekim utakmicama imam osjećaj da hrvatska vezna linija previše teži igri u širinu, da gotovo nitko od tih igrača ne odlazi u dubinu nakon odigrane lopte. I zato ponekad hrvatska igra djeluje sporije, no opet to su sve igračke klase...

Kad je napad u pitanju, Vahid je puno kritičniji.

- I tu Dalić ima dosta kvalitetnih opcija; teško se odlučiti za nekoga između Mandžukića, Kramarića ili Kalinića. Ali iskreno, imam dojam da je Mandžukić u silaznoj putanji, da više nije onaj stari Mandžo, dok me svakim danom sve više oduševljava Kramarić. I čini mi se kako bi on mogao postati jedno od iznenađenja ovog turnira. Moderan je napadač, puno sudjeluje u igri, a što je najvažnije - zna zabiti!

Vaha ima puno iskustva s velikih natjecanja, tako se sjeća i svoje avanture na klupi Alžira...

- Alžir u moje vrijeme ni izbliza nije imao igrače poput Hrvatske danas, ali smo na SP-u u Brazilu igrali ozbiljan, moderan i učinkovit nogomet. Na kraju smo ozbiljno namučili i Njemačku, po mnogim procjenama zaslužili i otići korak dalje. Ali, to je - nogomet. Mi smo propustili jednu-dvije velike prigode, oni onda odmah zabili. Za veliki rezultat na ovakvim turnirima morate biti maksimalno koncentrirani, tu rijetko stiže šansa za popravni ispit. I svaku priliku morate zabiti.

Kako vam se čini skupina u kojoj su Hrvatska, Argentina, Nigerija i Island?

- Rekao bih po mjeri za Hrvatsku. Naravno, nikoga na SP-u ne smijete podcijeniti, a još za suparnika imate Messija. Skupina nikako nije lagana, ali nudi veliku mogućnost za prolazak. Hrvatska je nominalno druga reprezentacija skupine, ako budete pravi, otići ćete dalje. Iskreno, mene bi iznenadilo da Hrvatska ne prođe skupinu, ja vas vidim dosta daleko.

Što Zlatko Dalić onda mora napraviti za veliki rezultat?

- Prije svega mora pronaći pravog - strijelca. Teško je na velikim natjecanjima napraviti ozbiljniji rezultat ako nemate pravog golgetera. Po meni su tu najvažniji kvalitetan vratar i pravi strijelac, pa zar nije tako Hrvatska došla i do bronce 1998. godine? Dalić treba golgetera, igrača koji će zabiti četiri-pet golova na tom turniru - tvrdi Vaha.

Hrvatska će rusku avanturu otvoriti utakmicom s Nigerijom...

- To će biti jako bitno, a budite sigurni kako vas se Nigerijci na neki način jako plaše. Hrvatska zahvaljujući svojoj tradiciji, pa i igračkom rosteru, zaslužuje veliki respekt, nikome neće biti lako igrati protiv vas. Ali, nemojte se nadati da će se netko unaprijed predati, svaki ćete bod morati mukotrpno zaslužiti. I Nigerija i Island, a pogotovo Argentina, imaju svojih zamki, tu ne smije biti nikakvog podcjenjivanja. Respekt da, strah nikako. A otvori li Hrvatska ovaj turnir pobjedom, vjerujem kako može otići daleko, jako daleko.

A što u Rusiji može vaša bivša momčad - Japan?

- Teško pitanje, a i to je sada tema o kojoj ne volim pričati. Japan se nalazi u vrlo zahtjevnoj skupini s Poljskom, Kolumbijom i Senegalom, a sigurno su tu za prolaz glavni favoriti Poljska i Kolumbija. No opet, Japan može napraviti veliki pothvat, otići u daljnju fazu natjecanja, ali za to im trebaju dva velika rezultata. Iskreno vjerujem kako će uspjeti u tom naumu.

Navijat ćete za Japan na Svjetskom prvenstvu?

- Naravno! Pa ja sam tri godine bio na klupi Japana, tamo doživio niz pozitivnih trenutaka, pa i lijepih uspomena, tako da ću sigurno navijati za svoje bivše igrače. I da, želim im svu sreću u Rusiji, neka ti igrači ispune svoje snove, naprave pravi rezultat.

Koliko vas je novi izbornik Japana Akira Nishino iznenadio konačnim popisom za Svjetsko prvenstvo?

- Hm, iznenadio me svojim popisom, ali sam opet s neke strane i očekivao nešto slično. Prije svega moram reći kako mi je jako žao zbog nekih igrača, nogometaša koji su se u proteklom razdoblju cijeli dali za reprezentaciju i izgurali kompletne kvalifikacije, pa ih sada nema na konačnom popisu. A vjerujte, Japan ima toliko kvalitetnih mladih nogometaša, igrača koji su se mogli na sjajan način pokazati na velikoj sceni. Baš mi je žao što ti neki igrači neće vidjeti Rusiju, a zaslužili su to.

Dobro, a tko od mladih nada Japana može iznenaditi u Rusiji?

- Ma Japan gotovo i da uopće nema mladih igrača u svom rosteru za Rusiju. Igrački roster čine uglavnom veterani koji su se svijetu predstavili na nekim ranijim velikim natjecanjima, sadašnji izbornik u kadru ima tek jednog 23-godišnjaka. Žalosti me to, pa nije reprezentacija nekakva socijalna ustanova da igrači tu nastupaju prema starim zaslugama, kod mene toga nema, zato vjerojatno i nisam više bio poželjan na klupi Japana.

Mnogi vas danas vežu uz novo preuzimanje Alžira, koliko istine ima u tome?

- Na svom stolu imam dosta ponuda, što klupskih, što reprezentativnih. I sve je moguće. Iskreno, malo sam umoran i razočaran nakon svih događaja u Japanu, zaista mislim da sam zaslužio odvesti tu reprezentaciju u Rusiju. Radili smo odlično, jako napredovali, bili prvi u skupini. Sada se želim malo odmoriti, a onda vidjeti što i kako dalje.

Privlači li vas više preuzimanje nekog kluba ili opet povratak na nečiju reprezentativnu klupu?

- Zanima me samo kvalitetan projekt. Doista me ne zanima novac, želim samo kvalitetan projekt, neku sređenu sredinu u kojoj se može normalno raditi - završio je Vahid Halilhodžić.

