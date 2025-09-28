Obavijesti

Sport

Komentari 6
NASTAVLJAJU SE KONTROVERZE

Valentina Miletić: Tražili smo službenu snimku zaleđa Livaje kod prvog gola. Nismo ju dobili

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Valentina Miletić: Tražili smo službenu snimku zaleđa Livaje kod prvog gola. Nismo ju dobili
Split: Zagrijavanje igrača uoči početka utakmice Hajduka i Dinama | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Glavni sudac Pavlešić čekao je provjeru VAR-a i nakon toga pokazao na centar, no brojni navijači i analitičari ostali su uvjereni da je Livaja bio u nedozvoljenoj poziciji

Ne smiruje se rasprava oko sumnjivog gola Ante Rebića za 1-0 protiv Lokomotive. Hajduk je u subotu na Poljudu slavio 2-0 i došao do nova tri boda, ali mnogi navijači smatraju da je Rebićev pogodak neregularan i da je Livaja kod asistencije bio u zaleđu. Gol je pao u 18. minuti kada je Marko Livaja s desne strane ubacio za Rebića, a prethodilo mu je dodavanje Pukštasa.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Hajduk - Lokomotiva 00:52
Hajduk - Lokomotiva | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Upravo taj trenutak izazvao je sumnju. Glavni sudac Pavlešić čekao je provjeru VAR-a i nakon toga pokazao na centar, no brojni navijači i analitičari ostali su uvjereni da je Livaja bio u nedozvoljenoj poziciji. Stranica VARCheck objavila je analizu i sliku sporne situacije s povučenim linijama te zaključila da je riječ o “velikom zaleđu”. 

NIJE SE SUZDRŽAVAO Jeličić komentirao zaleđe Livaje: 'Gospodo iz VAR-a, sprdate li se s nama? Ovo je nedopustivo...'
Jeličić komentirao zaleđe Livaje: 'Gospodo iz VAR-a, sprdate li se s nama? Ovo je nedopustivo...'

Kontroverze su dodatno pojačane zbog televizijskog prikaza. Na ekranu se vidjelo da je Livajina pozicija sumnjiva, a dojam je bio da je zaustavljen krivi kadar. Voditeljica emisije MAXSporta Valentina Miletić potvrdila je da su tražili službenu snimku iz VAR sobe, ali je nisu dobili.

Hajduk je do kraja utakmice zabio još jedan pogodak preko Anthonyja Kalika i pobjedom 2-0 izjednačio nakratko s Dinamom koji se nakon nedjeljnog susreta ponovno odvojio na tri boda razlike.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
FOTO Zavirite u garažu Lionela Messija. Njegovi limeni ljubimci vrijede stotine milijuna eura
ŠTO VOZI LEO?

FOTO Zavirite u garažu Lionela Messija. Njegovi limeni ljubimci vrijede stotine milijuna eura

Argentinski nogometni velemajstor ne štedi na kupnji automobila. U garaži ima nekoliko Audija, rijetki Ferrari, trkaći Pagani, Maserati, Cadillac, Dodge, Lexus...
VIDEO Dinamo - Slaven 4-1: 'Modri' deklasirali 'farmaceute'
LUDNICA OD UTAKMICE

VIDEO Dinamo - Slaven 4-1: 'Modri' deklasirali 'farmaceute'

Kovačević je izmiješao sastav u odnosu na Fener. Pričuve su sjajno reagirale, Kulenović i Bakrar su golovima opravdali povjerenje. Hoxha je zabio i asistirao, sjajan gol dao je Lisica, a Ljubičić dvaput asistirao
VIDEO Milan - Napoli 2-1: San Siro se naklonio Modriću, Milan s igračem manje preuzeo vrh!
UZBUDLJIV DERBI

VIDEO Milan - Napoli 2-1: San Siro se naklonio Modriću, Milan s igračem manje preuzeo vrh!

'Rossoneri' su poveli već u 3. minuti. Nakon pola sata udvostručili su prednost da bi u nastavku skrivili penal i ostali s igračem manje. Ipak, uspjeli su izdržati i u izravnom derbiju svrgnuti Napoli s vrha

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025