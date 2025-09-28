Valentina Miletić: Tražili smo službenu snimku zaleđa Livaje kod prvog gola. Nismo ju dobili

Ne smiruje se rasprava oko sumnjivog gola Ante Rebića za 1-0 protiv Lokomotive. Hajduk je u subotu na Poljudu slavio 2-0 i došao do nova tri boda, ali mnogi navijači smatraju da je Rebićev pogodak neregularan i da je Livaja kod asistencije bio u zaleđu. Gol je pao u 18. minuti kada je Marko Livaja s desne strane ubacio za Rebića, a prethodilo mu je dodavanje Pukštasa.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:52 Hajduk - Lokomotiva | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Upravo taj trenutak izazvao je sumnju. Glavni sudac Pavlešić čekao je provjeru VAR-a i nakon toga pokazao na centar, no brojni navijači i analitičari ostali su uvjereni da je Livaja bio u nedozvoljenoj poziciji. Stranica VARCheck objavila je analizu i sliku sporne situacije s povučenim linijama te zaključila da je riječ o “velikom zaleđu”.

Kontroverze su dodatno pojačane zbog televizijskog prikaza. Na ekranu se vidjelo da je Livajina pozicija sumnjiva, a dojam je bio da je zaustavljen krivi kadar. Voditeljica emisije MAXSporta Valentina Miletić potvrdila je da su tražili službenu snimku iz VAR sobe, ali je nisu dobili.

Hajduk je do kraja utakmice zabio još jedan pogodak preko Anthonyja Kalika i pobjedom 2-0 izjednačio nakratko s Dinamom koji se nakon nedjeljnog susreta ponovno odvojio na tri boda razlike.