Valverde: Računam na Raketu, ali nisam siguran hoće li ostati

Barcelonin trener Ernesto Valverde u petak navečer nije mogao sa sigurnošću potvrditi da će hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić ostati ovo ljeto u klubu, no napomenuo je kako on računa na njega.

- On nam je jako važan, ne znamo hoće li to biti i ove godine, no intuicija nam govori da hoće zbog svega čime nam doprinosi. Njegov rad je vidljiv. Zabio je dva gola. Ništa me ne potiče na mišljenje da neće biti tako. No garantirati nešto 100 posto... Ne znam - odgovorio je Valverde na konferenciji za medije upitan hoće li Rakitić sigurno posto ostati u Barceloni.

- Ne znam hoće li nastaviti. U ovom trenutku računamo na njega kao i na sve igrače koje imamo - dodao je na konferenciji za medije uoči pripremne utakmice protiv Napolija.

Rakitić je u četvrtak zabio pobjednički gol za Barcelonu u slavlju 2-1 nad Napolijem u prvoj utakmici američkih priprema.

Prošli mjesec je zabio gol i u porazu 1-2 od Chelsea na pripremama u Japanu. Oba puta je zatresao mrežu udarcima sa sredine izvan kaznenog prostora.

Španjolska javna televizija TVE izvijestila je da "dok nema Messija golove zabija Rakitić". Napadač Lionel Messi oporavlja se od ozljede u Barceloni.

Nastavlja u udarnoj postavi

Hrvatski 31-godišnji vezni igrač nastavlja igrati u udarnoj postavi kod Valverdea, baš kao i u protekle dvije godine od kada je taj trener sjeo na klupu katalonske momčadi. No, uprava Rakitiću nije povisila plaću i produžila ugovor koji mu istječe 2021. godine, a što je on tražio prošle sezone. Uprava posljednjih dana nije zaustavila medijska nagađanja i neslužbene informacije koje navodno dolaze iz kluba, a prema kojima ga je spremna prodati dođe li dobra ponuda.

Barcelona je zainteresirana za brazilskog napadača Neymara, nezadovoljnog u PSG-u, no nema dovoljno novca za njegovo dovođenje. Eventualna prodaja Rakitića kako bi namaknula novac, ili eventualno nuđenje njega zajedno s novcem za Neymara, spominjalo se zadnjih tjedana u medijima kao mogućnost.

Rakitić je na početku priprema poručio kako namjerava ostati u Barceloni te se natjecati za mjesto u početnoj postavi. Barcelona ove sezone ima veliki broj veznih igrača na što je upozorio Valverde prošli tjedan.

Rakitićev zastupnik Arturo Canales odbio je odgovoriti na upit.

Valverde je, upitan na konferenciji za medije o Neymaru, odgovorio:

- Pretpostavka je da će on doći ovdje, vidjet ćemo što će biti. Ono što znam jest da sam trener i da radim s igračima koje imam. Vidjet ćemo što će se događati no ne razmišljam o tome, samo o onome što nam dolazi sutra.

Tržište u Španjolskoj i Francuskoj zatvara se 2. rujna.