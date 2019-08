VAR debitira na Maksimiru: Pogledajte prve fotografije...

VAR u HNL stiže u drugom dijelu sezone, no na Maksimiru će svoj debi imati već u srijedu u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka između Dinama i Rosenborga. Uefa je odlučila da na svim utakmicama mora biti VAR, a obzirom na to da na Maksimiru nema sobe predviđene za to, koristit će se VAR kombi.

Kombi talijanskih registracija stigao je na Dinamov stadion u utorak i obavljeni su mnogi pokusi kako bi sve savršeno funkcioniralo. Inscenirali su situacije s crvenim kartonima i kaznenim udarcima, a sudac je stajao pred monitorom i provjeravao situacije. Pokus je izvršen uspješno i sve bi trebalo biti spremno za utakmicu.

U kombijima suci imaju sve što im je potrebno, a biti će parkirani na putu od zapadne prema južnoj tribini, na C parkingu maksimirskog stadiona. Tamo su parkirana i vozila TV ekipa.

Dinamo je samo trebao osigurati parking, struju i instalacije, sve je ostalo na Uefi. Ekran na kojemu će sudac gledati eventualne sporne situacije u Maksimiru, nalazit će se u pored kućice četvrtog suca.

Bit će to premijera VAR-a u Hrvatskoj. Podsjetimo, od proljeća se uvodi i u HNL. Dinamovci će se zbog nastupa u Europi već do dolaska VAR-a u HNL moći naviknuti na njega.

Jednom smo prilikom Nenada Bjelicu upitali što misli o VAR-u.

- Svi trebaju otići na edukaciju. Treneri, igrači, novinari, kako bi svi znali u kojim se situacijama VAR uopće i može koristiti. Imao sam VAR kad sam bio trener u Poljskoj pa su opet neke situacije bile nejasne. Mi šest mjeseci nismo znali za što se VAR može ‘zvati’. U jednoj utakmici je moj Lech oštećen za tri penala, a sudac niti jednom nije koristio VAR. Sigurno je da će VAR pomoći regularnosti našeg prvenstva, ali vjerujte mi, nije perfektan. To ćete svi vidjeti - rekao je trener Dinama.

Ovaj put će služiti VAR kombi, no u budućnosti bi na Maksimiru trebali osigurati posebnu sobu u kojoj će se nalaziti suci koji su zaduženi za VAR i od tamo će glavnom sucu javljati o potencijalnim sumnjivim situacijama.