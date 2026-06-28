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KAŽU: ZALEĐA NEMA

VAR drama u Philadelphiji: Je li Gana zabila čisti gol Hrvatskoj?

Piše Josip Tolić,
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VAR drama u Philadelphiji: Je li Gana zabila čisti gol Hrvatskoj?
Foto: HTV/screenshot

Drama u SP-u: Gana je izjednačila nakon VAR drame, ali Hrvatska je odmah uzvratila i opet povela preko Vlašića

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Gana je protiv Hrvatske na SP-u izjednačila u 73. minuti. Nakon slobodnjaka Ernesta Nuamaha na drugoj stativi sam je ostao Derrick Luckassen, nogometaš Pafosa, i pogodio suprotni kut kraj ukopanog Dominika Livakovića.

Dugo su u VAR sobi gledali taj gol, je li igrač Kwasi Sibo, koji je bio u zaleđu, utjecao na igru. Meksički sudac Guillermo Pacheco pregledavao je tu situaciju pa pozvao glavnog suca Drewa Fischera iz Kanade na monitor. A on je, nakon gotovo pet minuta, putem razglasa poručio:

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Foto: Peter Cziborra

- Napadač broj 8 (Sibo, op.a.) je u zaleđu, ali ne utječe na igru. Odluka: gol.

Hrvatska nije dugo čekala na odgovor, svega pet minuta nakon izjednačenja ponovno je povela golom glavom Nikole Vlašića nakon kornera Luke Modrića.

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