VAR drama u Philadelphiji: Je li Gana zabila čisti gol Hrvatskoj?

Gana je protiv Hrvatske na SP-u izjednačila u 73. minuti. Nakon slobodnjaka Ernesta Nuamaha na drugoj stativi sam je ostao Derrick Luckassen, nogometaš Pafosa, i pogodio suprotni kut kraj ukopanog Dominika Livakovića.

Dugo su u VAR sobi gledali taj gol, je li igrač Kwasi Sibo, koji je bio u zaleđu, utjecao na igru. Meksički sudac Guillermo Pacheco pregledavao je tu situaciju pa pozvao glavnog suca Drewa Fischera iz Kanade na monitor. A on je, nakon gotovo pet minuta, putem razglasa poručio:

Foto: Peter Cziborra

- Napadač broj 8 (Sibo, op.a.) je u zaleđu, ali ne utječe na igru. Odluka: gol.

Hrvatska nije dugo čekala na odgovor, svega pet minuta nakon izjednačenja ponovno je povela golom glavom Nikole Vlašića nakon kornera Luke Modrića.