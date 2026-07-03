Nogomet bez mogućnosti da se nekoga nadmudri, zavara pa i prevari nije nužno pravednija igra— ali jest manje igra.Tehnologija koja registrira jedan mikrododir vlasi kose pravo je izopačenje načela poštene igre
KOMENTAR: ALEN GALOVIĆ PLUS+
VAR treba imati jasnije granice, u suprotnom će nogomet prestati biti ljudska igra
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Južnoamerikanci su za Maradoninu "božju ruku", premda je bila riječ o očitoj prevari, govorili da je to samo "viveza criolla", narodska lukavost ili snalažljivost.
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