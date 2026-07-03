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VAR treba imati jasnije granice, u suprotnom će nogomet prestati biti ljudska igra

Piše Alen Galović,
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VAR treba imati jasnije granice, u suprotnom će nogomet prestati biti ljudska igra
Foto: Chris Young
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Nogomet bez mogućnosti da se nekoga nadmudri, zavara pa i prevari nije nužno pravednija igra— ali jest manje igra.Tehnologija koja registrira jedan mikrododir vlasi kose pravo je izopačenje načela poštene igre

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Komentari 40
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