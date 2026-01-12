Varao ju je i silovao drugu, ona ga nije puštala. Vjenčali su se u Vatikanu. Conor objavio detalje

MMA borac Conor McGregor i Dee Devlin vjenčali su se prošlog mjeseca u Vatikanu. Nakon skandala i sudskih drama, ljubavna priča borilačke zvijezde i njegove Dee dobila je nastavak unutar zidina Svete Stolice
Nakon gotovo dva desetljeća veze, četvero djece i bezbroj skandala koji su potresali njihov odnos, irski MMA borac Conor McGregor (37) i njegova dugogodišnja partnerica Dee Devlin (38) izrekli su sudbonosno "da". Par se vjenčao 12. prosinca na raskošnoj, ali strogo čuvanoj ceremoniji unutar zidina Vatikana, u najstarijoj tamošnjoj crkvi, Santo Stefano degli Abissini.
Fotografije koje su podijelili sa svijetom prikazuju sliku savršene obiteljske idile i luksuza, no bacaju i dugo svjetlo na turbulentan put koji je par prešao, od siromaštva do bogatstva, od snova do sudnica.
Ceremonija je bila događaj dostojan McGregorova statusa multimilijunaša, a cijena se, prema napisima, kretala u stotinama tisuća eura. Borac je nosio crni smoking po mjeri američkog dizajnera Davida Augusta, dok je tridesetosmogodišnja Dee Devlin blistala u čipkastoj vjenčanici koju je za nju izradio rimski atelje Il Giardino Fiorito delle Spose, a koja je podsjećala na stil princeze Grace od Monaka.
Nakon obreda, mladenci su se provozali Rimom u bijelom Rolls-Royceu Phantomu iz 1930-ih, a slavlje se nastavilo u dvorcu Castello di Torcrescenza uz živu glazbu, vatromet i: stanicu za motanje cigara.
Cijeli događaj bio je, kako je sam McGregor opisao, dio "božanskog plana". Tvrdio je da je vjenčanje prvotno bilo zakazano za kasniji termin, no pismo iz Vatikana je stiglo tjedan dana ranije i zahtijevalo da se ceremonija pomakne. Datum, 12. 12., i vrijeme, točno u 12.12, za njega su imali duboko duhovno značenje.
"Oženio sam ljubav svog života, Dee, 12. 12. u točno 12:12. Vjenčali smo se u najstarijoj crkvi u Vatikanu. Taj datum bio je točno 151 dan nakon mog rođendana. Ime našeg Gospodina i Spasitelja Isusa Krista u gematriji iznosi 151. Kao i moje ime. Isus Krist = 151. Conor McGregor = 151. To su nepogrešivi znakovi božanske orkestracije", napisao je McGregor, dodavši kako mu je nakon nedavnog halucinogenog tretmana u Meksiku, gdje je, kako tvrdi, doživio vizije vlastite smrti i susreo Isusa, postalo jasno da je vjenčanje s Dee u Vatikanu njegova sudbina.
Priča Conora i Dee često se romantizira kao put od trnja do zvijezda. Upoznali su se 2008. u jednom dublinskom noćnom klubu. On je tada imao 19 godina, radio je kao vodoinstalaterski naučnik i sanjao o MMA karijeri. Ubrzo je dao otkaz kako bi se u potpunosti posvetio treninzima, a živio je od socijalne pomoći. Dee je u to vrijeme radila i bila mu najveća podrška.
- Moja djevojka je naporno radila godinama i bila uz mene kad nisam imao apsolutno ništa. Imao sam samo san koji sam joj prepričavao. To što sam je mogao izvući s posla, pružiti joj sve što je ikad željela i putovati s njom svijetom, ispunjava me ponosom. To me tjera naprijed - rekao je svojedobno borac.
Njegov uspon bio je strelovit. Postao je prvi borac u povijesti Uefcea koji je istovremeno držao titule u dvije težinske kategorije, a njegovo bogatstvo, procijenjeno na više od 150 milijuna eura, naraslo je zahvaljujući borbama, sponzorstvima i uspješnim poslovnim pothvatima poput brenda viskija Proper No. 12. Dee je cijelo vrijeme bila uz njega, ne samo kao partnerica, već i kao ključna osoba u njegovom poslovnom carstvu, upravljajući njegovim financijama.
No, paralelno s rastom slave i bogatstva, rasla je i lista McGregorovih skandala. Od napada na starijeg čovjeka u pubu, uhićenja zbog razbijanja mobitela obožavatelju, pa sve do užasnih slučajeva. U studenom 2024., irski Visoki sud u građanskoj parnici proglasio ga je odgovornim za silovanje Nikite Hand u hotelskoj sobi u Dublinu 2018. godine i naložio mu isplatu odštete veće od 248.000 eura. Žalbu na presudu je izgubio.
Tijekom godina, mediji su ga povezivali i s drugim ženama. U srpnju 2025. snimljen je kako na Floridi ljubi nepoznatu brinetu, a reperica Azealia Banks javno je objavila navodne eksplicitne fotografije koje joj je slao. Kroz sve te oluje, Dee Devlin je nepokolebljivo stajala uz njega. Nakon presude za silovanje, javno ga je branila.
"Moj muškarac i ja stvorili smo predivan život zajedno. Volim ga, vjerujem mu i vjerujem u njega! Naše četvero predivne djece, čija nasmijana lica svjedoče o čovjeku kakav on jest, dokaz su tko smo mi! Nitko nema pravo komentirati našu vezu", napisala je tada.
Vjenčanje u Vatikanu tako predstavlja krunu jedne od najkontroverznijih ljubavnih priča u svijetu sporta. Za jedne, to je dokaz bezuvjetne ljubavi i odanosti koja je preživjela sve izazove. Za druge, to je samo još jedna predstava za javnost, pozlaćeni kavez u kojem se bajka o uspjehu isprepliće s mračnom stvarnošću skandala, nevjere i teških optužbi.
