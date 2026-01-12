Varao ju je i silovao drugu, ona ga nije puštala. Vjenčali su se u Vatikanu. Conor objavio detalje

​"Oženio sam ljubav svog života, Dee, 12. 12. u točno 12:12. Vjenčali smo se u najstarijoj crkvi u Vatikanu. Taj datum bio je točno 151 dan nakon mog rođendana. Ime našeg Gospodina i Spasitelja Isusa Krista u gematriji iznosi 151. Kao i moje ime. Isus Krist = 151. Conor McGregor = 151. To su nepogrešivi znakovi božanske orkestracije", napisao je McGregor, dodavši kako mu je nakon nedavnog halucinogenog tretmana u Meksiku, gdje je, kako tvrdi, doživio vizije vlastite smrti i susreo Isusa, postalo jasno da je vjenčanje s Dee u Vatikanu njegova sudbina. | Foto: Instagram