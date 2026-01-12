Obavijesti

FOTO: KONTROVERZNI MMA BORAC

Varao ju je i silovao drugu, ona ga nije puštala. Vjenčali su se u Vatikanu. Conor objavio detalje

MMA borac Conor McGregor i Dee Devlin vjenčali su se prošlog mjeseca u Vatikanu. Nakon skandala i sudskih drama, ljubavna priča borilačke zvijezde i njegove Dee dobila je nastavak unutar zidina Svete Stolice
Nakon gotovo dva desetljeća veze, četvero djece i bezbroj skandala koji su potresali njihov odnos, irski MMA borac Conor McGregor (37) i njegova dugogodišnja partnerica Dee Devlin (38) izrekli su sudbonosno "da". Par se vjenčao 12. prosinca na raskošnoj, ali strogo čuvanoj ceremoniji unutar zidina Vatikana, u najstarijoj tamošnjoj crkvi, Santo Stefano degli Abissini. | Foto: Instagram
