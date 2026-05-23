Varaždin i Rijeka u borbi za 3. mjesto i financijski kolač. Evo koliko pripada kojem klubu lige

Dinamo je prvi, Hajduk drugi, a treće mjesto još je otvoreno. Rijeka na Rujevici dočekuje Goricu s bodom zaostatka za trećeplasiranim Varaždinom, koji dočekuje Istru. Obje se utakmice igraju od 16 sati. Victoru Sanchezu to bi trebala biti zadnja utakmica za lanjskog prvaka koji mora pobijediti i nadati se kako momčad Nikole Šafarića to neće učiniti.

I jedni i drugi u Europu će krenuti od drugog pretkola Konferencijske lige, ali će trećeplasirani dobiti i nešto veću premiju HNS-a na račun TV prava, oko 1,05 milijuna eura, što je 55.000 eura više od četvrtoplasiranog (995.000 eura). Dinamu će, dakako, pripasti najviše, oko 1,23 milijuna, a Vukovaru 777.000 eura. Klubovima ukupno ide 9,29 milijuna eura, a od iduće sezone starta novi ugovor s nositeljem prava Hrvatskim telekomom, nešto unosniji od postojećeg.

HNL premije za TV prava

prvoplasirani: 1,23 mil. eura

drugoplasirani: 1,14 mil. eura

trećeplasirani: 1,05 mil. eura

četvrtoplasirani: 995.421 eura

petoplasirani: 915.787 eura

šestoplasirani: 862.698 eura

sedmoplasirani: 825.536 eura

osmoplasirani: 780.410 eura

devetoplasirani: 729.975 eura

desetoplasirani: 777.755 eura (645.032 + 132.723)