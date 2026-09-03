Varaždin prodaje napadača u Indoneziju. Dobro će zaraditi

Kako smo već ranije doznali, Ivan Mamut (29) napušta Varaždin. Zahvalni napadač karijeru će nastaviti u indonezijskom prvoligašu Persiji Jakarta, a klub iz "baroknog grada" za njegov bi transfer trebao dobiti oko 500.000 eura.

Mamut je u Varaždin stigao prošlog ljeta, a u dresu kluba skupio je 36 nastupa, zabio 14 golova i dodao šest asistencija. Bio je važan dio momčadi koja je prošle sezone osvojila povijesno treće mjesto u hrvatskom prvenstvu i drugi put zaredom izborila nastup u europskim kvalifikacijama.

Mamut je karijeru započeo u Splitu, a potom je prošao Hajdukovu nogometnu školu. Splitski klub slao ga je na posudbe u Hrvace i Primorac, a afirmaciju je stekao u Interu iz Zaprešića. Nakon toga igrao je za Sesvete, Universitateu Craiovu, FCSB i malezijski Terengganu.

Mamut je klub napustio istoga dana kada je bivši golman Varaždina Oliver Zelenika predstavljen kao novi igrač APOEL-a. Zelenika je u Varaždin stigao 2020. godine i ubrzo postao jedan od ključnih igrača momčadi. Tijekom šest godina skupio je 154 nastupa i afirmirao se kao jedan od najboljih vratara HNL-a.

Zelenika je prošao sve mlađe hrvatske reprezentativne selekcije, a 2014. godine našao se i u sastavu Hrvatske za Svjetsko prvenstvo u Brazilu. Sada ga čeka novi inozemni izazov u dresu jednog od najpoznatijih ciparskih klubova.

"APOEL želi dobrodošlicu Oliveru Zeleniki te mu želi puno zdravlja i uspjeha u plavo-žutom dresu", poručili su iz kluba.