Varaždin uoči Europe mijenja golmana? Šafarić: 'Zelenika je izrazio želju da bi htio otići...'

Varaždin u četvrtak kreće u lov na Konferencijsku ligu. Protivnik će mu je češki Jablonec, a prva utakmica igra se u "baroknom gradu", s početkom u 20 sati. Momčad Nikole Šafarića prošle sezone igrala je jako dobar nogomet i zasluženo završila na trećem mjestu pa tako i izborila Europu. Ipak, čini se kako će Varaždinci u boj bez prvog golmana.

Varaždin: NK Varaždin i HNK Vukovar 1991 sastali se u 26. kolu Prve HNL | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Nikola Šafarić je za SportKlub rekao kako je Oliver Zelenika zatražio transfer pa će na gol stati Josip Silić, stariji brat golmana Hajduka.

- Pričao sam i sa Zelenikom i sa Silićem, Silić je čak imao neku ponudu, a Zelenika je izrazio želju da bi htio otići. Čeka neke ponude, nema još ništa konkretno i onda smo dogovorili da nemamo problema da se Zelenika proda, ali onda Silić postaje prvi vratar. Ako Zelenika ne nađe ništa i produži ugovor onda ćemo opet razmišljati o tome da stane na gol - rekao je Šafarić.

Zelenika je bio izuzetno važan kotačić momčadi prošle sezone, a već je nekoliko sezona jedan od najboljih golmana lige. U klubu su vjerojatno očekivali da će Zelenika biti vođa obrane i u Europi, ali sada će se uzdati u Silića, u kojeg Šafarić ima povjerenja.