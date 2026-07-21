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SILIĆ NA GOL

Varaždin uoči Europe mijenja golmana? Šafarić: 'Zelenika je izrazio želju da bi htio otići...'

Piše Jakov Drobnjak,
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Varaždin uoči Europe mijenja golmana? Šafarić: 'Zelenika je izrazio želju da bi htio otići...'
Varaždin: Utakmica NK Varaždina i Hajduka u 24. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Varaždin u četvrtak igra prvu utakmicu kvalifikacija za Konferencijsku ligu, a trener Nikola Šafarić rekao je kako na gol staje Josip Silić. Razlog je jer je Zelenika zatražio transfer

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Varaždin u četvrtak kreće u lov na Konferencijsku ligu. Protivnik će mu je češki Jablonec, a prva utakmica igra se u "baroknom gradu", s početkom u 20 sati. Momčad Nikole Šafarića prošle sezone igrala je jako dobar nogomet i zasluženo završila na trećem mjestu pa tako i izborila Europu. Ipak, čini se kako će Varaždinci u boj bez prvog golmana.

Varaždin: NK Varaždin i HNK Vukovar 1991 sastali se u 26. kolu Prve HNL
Varaždin: NK Varaždin i HNK Vukovar 1991 sastali se u 26. kolu Prve HNL | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Nikola Šafarić je za SportKlub rekao kako je Oliver Zelenika zatražio transfer pa će na gol stati Josip Silić, stariji brat golmana Hajduka.

- Pričao sam i sa Zelenikom i sa Silićem, Silić je čak imao neku ponudu, a Zelenika je izrazio želju da bi htio otići. Čeka neke ponude, nema još ništa konkretno i onda smo dogovorili da nemamo problema da se Zelenika proda, ali onda Silić postaje prvi vratar. Ako Zelenika ne nađe ništa i produži ugovor onda ćemo opet razmišljati o tome da stane na gol - rekao je Šafarić.

Zelenika je bio izuzetno važan kotačić momčadi prošle sezone, a već je nekoliko sezona jedan od najboljih golmana lige. U klubu su vjerojatno očekivali da će Zelenika biti vođa obrane i u Europi, ali sada će se uzdati u Silića, u kojeg Šafarić ima povjerenja.

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