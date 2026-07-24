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Varaždinci baš kao i 'vatreni': Oduševio talentirani veznjak, a najveći problem su im - prekidi!

Piše Hrvoje Tironi,
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Varaždinci baš kao i 'vatreni': Oduševio talentirani veznjak, a najveći problem su im - prekidi!
Susret Varaždina i Jabloneca u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Ivan Canjuga upisao je dvije asistencije protiv Jabloneca, pokazao koliko vrijedi. A ako Šafarićeve trupe žele europski put nastaviti u Litvi ili na Islandu, moraju se pod hitno pozabaviti defenzivnim prekidima...

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Varaždinci su uspješno započeli novu sezonu. Nogometaši Nikole Šafarića su u prvoj utakmici 2. pretkola Konferencijske lige svladali Jablonec 3-2, pokazali da se s pravom nadaju plasmanu u daljnju fazu ovog natjecanja. A tamo bi ih najvjerojatnije čekao latvijski RFS koji je u prvom dvoboju s 4-1 svladao islandski IF Vestri.

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Za početak, prilično je jasno kako su Česi puno bolji suparnik i od Latvijaca i od Islanđana, tako da prvo treba "preživjeti" uzvrat sljedeći tjedan. I Varaždinci neće gledati daleko u budućnost, pred njima je tjedan dana u kojima moraju popraviti određene stvari u svojoj igri. I uzvratni susret dočekati u još boljem stanju nego prvi dvoboj.

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Šafarić mora biti zadovoljan karakterom igrača koji nisu odustajali do samoga kraja, u finišu su preokrenuli Jablonec. Trener Varaždina može biti presretan i predstavom svojih mladih aduta, Ivana Canjuge (20) i Svena Lesjaka (19) u koje se isplati ulagati. Canjuga je bio dojmljiv svih 90 minuta u sredini terena, upisao i dvije asistencije, dok je mladi Lesjak učvrstio zadnju liniju svoje momčadi.

KOMENTAR Veličanstvena europska večer u Varaždinu. Šafarićevi su na juriš okrenuli, mogli bi i do playoffa!
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No, Šafarić ima i razloga za brigu. Najveću mu donose - prekidi. Točnije, defenzivni prekidi. Varaždin je po tom pitanju strašno patio, baš poput “vatrenih” na Svjetskom prvenstvu u SAD-u. I to je nedopustivo, svaki prekid je bio - opća opasnost. I ako Šafarićeve trupe žele put Latvije (ili Islanda) sljedećih tjedana, onda moraju popraviti tu fazu igre. Za to imaju dovoljno vremena... 

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