Varaždinci još ne znaju igraju li s Hradecom u Konferencijskoj ligi: 'Čekamo, mi smo sigurni'

Nogometaši Varaždin u 2. pretkolu Konferencijske lige izvukli su češki Hradec, četvrtoplasiranu momčad najvišeg ranga češkog nogometa. No, postoji mogućenost da će Varaždinci igrati protiv drugog češkog protivnika.

Naime, češki nogomet trese afera Karviná. Osvajač kupa Karvina izbačen je iz prve lige zbog namještanja utakmica, kažnjen je i ostao bez europskog mjesta, a UEFA još nije donijela konačnu odluku tko će ga formalno naslijediti u Europskoj ligi. U tom kontekstu spominjalo se da bi Hradec mogao stepenicu više, preuzeti mjesto Viktorie Plzeň u 2. pretkolu Europske lige. Čeka se službeni stav UEFA-e.

- Hradec je vrlo ambiciozan, ima i reprezentativca. Čekamo odluku. Mi smo sigurni. Čekamo hoće li protivnik biti Hradec ili netko drugi iz češke lige - nasmijao se Nikola Šafarić, trener i sportski direkor NK Varaždin koji je u ponedjeljak, 22. lipnja krenuo s pripremama za novu sezonu. Na prvoj prozivci su se pojavila 32 igrača.

– Ma kao da se nisam ni maknuo sa stadiona. Pauza je bila duga tako da su se dečki već zaželjeli treninga i rada. Uvjeti su jako dobri i jedva čekamo – istaknuo je Nikola Šafarić, trener i sportski direktor Varaždina.

Što se tiče igračkog kadra od važnijih igrača momčad je napustio Antonio Boršić koji je otišao u redove kazahstanskog Tobola. Na njegovo mjesto uskočit će novopridošli Elvir Duraković iz Gorice.

Foto: NK Varaždin

S posudba su se vratili Roko Domjanić, Mato Antunović, Rufat Abdlulazade, a tu je i junior Jaka Preml. Klub je raskinuo ugovor s Atdheom Mazarijem, Tin Levanić svoju karijeru nastavlja u Grosuplju, a Ivan Begonja bit će na posudbi u Kustošiji. U klub se vratio Ivan Posavec nakon inozemnih avantura u ljubljanskoj Olimpiji, Zrinskom i Posušju.

- S Ivanom smo sve vrlo brzo dogovorili. Vjerujmo da će nam on pomoći - dodao je Šafarić. Po medijima se spominjalo da ima inozemnih ponuda za Iurija Tavaresa.

- Bilo je u početku i to smo odbili. Sad je malo zatišje. Vjerojatno zbog Svjetskog prvenstva. Zadovoljan sam kako smo popunjeni po svim pozicijama. Pregovaramo s još jednim igračem i sve ćete znati na vrijeme. Želja je dovesti još jedno ofanzivno krilo. Naravno, sve će ovisiti o tome tko će još otići, ali dugi je prijelazni rok - dodaje Šafarić čija će momčad nakon priprema u Varaždinu put Rogle, točnije 6. srpnja gdje će odraditi desetodnevne pripreme. Tamo će odigrati dvije prijateljske utakmice.

Prvu pripremnu utakmicu Varaždinci će odigrati protiv Lokomotive, 27. lipnja, a prije puta u Sloveniju protiv CSKA Sofije. No, koji su ciljevi u idućoj sezoni nakon osvojenog 3. mjesta u SuperSport HNL-u?

- U sjećanju mi je još atmosfera s posljednjeg kola te veliko zajedničko slavlje igrača i navijača. Vjerujem da će naši navijači ponovno biti uz nas u velikom broju. Ono što mi želimo biti konkurentni – stabilni u sredini ljestvice. O prijelaznom roku ovisit će hoćemo li biti mjesto gore ili dolje – zaključuje Šafarić.