Varaždinci na Poljudu: 'Ekipa s Livajom i Kalinićem na golu u HNL-u je favorit protiv svakog'

Samo je Dinamo ove sezone uspješni na gostovanjima od Varaždina. Varaždinci su u pet utakmica u gostima osvojili čak 10 bodova, ali u subotu će biti na velikom iskušenju jer dolaze na Poljud (19:00).

K tome, znatno oslabljeni jer zbog žutih kartona u Split se neće vratiti sjajni Tonio Teklić kao i Herrera, a zbog ozljeda nedostaju Urata, Pelumbi, Ba, Perić...

- Ne govorim o onima kojih nema da bismo kukali, već da bi javnost znala zbog čega ih neće biti na subotnjem susretu, a puno ih ne može igrati. Imamo široki roster igrača, što me veseli i zaigrat će oni koji manje dobivaju šansu, a siguran sam da oni jedva čekaju nastup i da se žele dokazati. Bez obzira na sve veselim se utakmici na Poljudu - rekao je trener Varaždina Mario Kovačević.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Kao i pred svaku utakmicu nadam se da će moji igrači dati sve od sebe, da će biti hrabri, odlučni, a motivacije im sigurno neće trebati jer kada se igra na Poljudu protiv Hajduka svaki igrač jedva čeka taj susret jer uvijek je atmosfera na Poljudu prekrasna,a Hajduk je uvijek u vrhu hrvatskog nogometa i za nas predstavlja veliki izazov. U momčadi imamo dosta Dalmatinaca i vjerujem da će oni pokazati dodatni dišpet i htjeti se pokazati pred svojima. Znamo što nas čeka, poštujemo Hajduk, zadržali su ekipu iz prošle godine. Ekipa koja u svojim redovima ima Krovinovića, Livaju i Kalinića na golu je protiv svake momčadi u našoj ligi favorit, posebno kod kuće na Poljudu, ali mi se pripremamo i radimo da bismo došli do pozitivnog rezultata, uz sve poštovanje prema Hajduku.

U prvoj utakmici Hajduk je slavio 2-0 uz dva gola Livaje, ali sve je osim golova bilo na strani Varaždinaca.

- Volio bih da u igračkom dijelu ponovimo takvu utakmicu. U tom susretu oni su svoje dvije prilike iskoristili, a nogomet se igra zbog golova. Znamo kada igraju pred svojom publikom oni će možda od početka krenuti prema našem golu i najbitnije je da na početku budemo čvrsti i odgovorni, a ako ćemo biti takvi onda će biti prilika i za nas. ne bih se ljutio da u subotu Hajduk dominira, a mi na kraju pobijedimo. Ne bi bilo loše da se to dogodi iako, kažem, bit će teško, ali mi se stvarno nadamo pozitivnom rezultatu.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Kako ćete zaustaviti Livaju?

- Teško je takve igrače, velemajstore čuvati, pokazao je to i u našem posljednjem međusobnom susretu. Zadovoljan sam igrom kojom smo pružili u tom susretu, a ideja će opet biti da protok lopte bude što bolji i da spriječimo da lopta dolazi do Livaje. Nemoguće je opet da se to ne dogodi kada ćemo igrati protiv kvalitetne ekipe, analiziramo, gledamo i morat ćemo biti oprezni i duplirati ga, a najbolje bi bilo da lopta što manje dolazi do njega jer onda bi nam bilo lakše kako doći do pozitivnog rezultata. Teklić?I mene zanima kako će ekipa reagirati. Kada se ozlijedio Postonjski razmišljali smo kako ćemo bez njega pa smo ipak napravili dobra rezultat, a poslije smo ostali bez Baa, koji se odmah po dolasku pokazao pojačanjem. Siguran sam da će igrači koji će zamijeniti Teklića dati sve od sebe iako će nam sigurno nedostajati jer igra u velikoj formi - kazao je Kovačević.

Najčitaniji članci