Varaždinski 'deja vu': Opet su oba dva gola primili iz prekida? U Europi to ipak - ne prolazi...
JABLONEC - VARAŽDIN 2-0 Nogometaši Nikole Šafarića prošle su godine s pozitivnim rezultatom išli u Portugal (kod Santa Clare), ovoga puta u Češku, niti jednom nisu 'preživjeli europsko gostovanje. Šteta...
Slično, gotovo identično kao i prošle sezone Varaždinci su ispali iz Konferencijske lige. I tada su protiv Santa Clare imali prednost od jednog pogotka nakon prvog susreta u Varaždinu, no uzvrat im je ponovno presudio. Ovaj put "pali" su u Češkoj, Jablonec je slavio 2-0.