'Vardar može bez Kare, Cindre, Čupića, ali mora ostati živ...'

Sport nije humanitarna organizacija. Imamo obitelji koje ovise o nama. Volimo Vardar, volimo Makedoniju, ali ne možemo ovako raditi. Možemo do nekog trenutka, pokazali smo prošle i ove sezone, ali ne može tako cijeli život. Hoćemo igrati u ekipama koje su ambiciozne, rekao je Timur Dibirov (36).

Rus je 2013. godine stigao u Skoplje svojim je imenom i prezimenom potvrdio istinitost želje Sergeja Samsonenka (52) da od Vardara napravi najbolji rukometni klub Europe. No, sada je razgovorom za Balkan-handball potvrdio i raspad sistema dvostrukom prvaka Europe.

- Vjerovao sam da smo u ovih sedam godina napravili nešto što će Vardaru dati priliku narednih 20-30 godina, ali ne vidim ljude u državi koji žele da ovaj klub bude na vrhu, da ostane ponos ove zemlje i naroda. Da je drugačije, pomogli bi da se riješi ova situacija - napao je vlasti Dibirov pa u nevjerici konstatirao:

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- Bio sam jučer na „Bubamari“ – večeri na kojoj se dodjeljuju nagrade. Dva puta je te večeri 8.000 ljudi bilo na nogama i pljeskalo. Za makedonski film koji je bio kandidat za Oscara i kada smo mi izašli na scenu. Vidi se koliko ljude vole Vardar i poštuju ono što smo napravili. Zbog toga još više ne mogu vjerovati da smo stavljeni u takvu situaciju. Ovaj klub može bez Šterbika, Cindrića, Karačića, Stoilova i Dibirova, ovaj klub može bez bilo koga od nas. Može bez svih, ali mora postojati! Postoji 60, 70 godina, ne mogu razumjeti da će ga ostaviti da nestane - tužan je najpoznatiji makedonski Rus koji brani svoga sunarodnjaka i kaže da je vjerovao krivim ljudima.

Foto: Uwe Anspach/DPA/PIXSELL

- Ako je postojala šansa da se sve spasi, bilo je to da osvojimo Ligu prvaka prošle sezone. I kada smo je osvojili, ljudi su rekli da će Vardar opstati, a tu ne pričam o ljudima iz kluba, već o moćnim ljudima u državi. Rekli su da imamo podršku i da nas nikada neće ostaviti. Znam da ima ljudi kojima nije svejedno, ima puno navijača koji vole Vardar, koji od srca navijaju svaku utakmicu, ali narod ne može promijeniti ovu situaciju - kaže, a u dobrom dijelu i razumije situaciju:

- Shvaćam da smo imali ciklus sa dvije titule u tri godine Lige prvaka i da je vrijeme da se smanji budžet, neka bude za pola, neka se smanje plaće, to je OK. Ali ne mogu shvatiti da se sve spusti na nulu? To je čudno. Znali su u kakvim je problemima klub, rekli su da će pomoći i na kraju ništa nisu napravili. Nisu dali novac. Sada je Sergej u situaciji da mora pokriti dugove za ono što su drugi ljudi obećavali. Sergej je svima nama rekao: „Momci, meni je teško, ne mogu više financirati klub“. Poslije Kölna, ljudi iz države su rekli da stiže pomoć. Sada je došao u situaciju da traži obećani novac, a nema ga...

Foto: Marius Becker/DPA/PIXSELL

Vardaru u Skoplje stiže Montpellier u sklopu Lige prvaka, a domaćin u ovoj situaciji nije favorit. Igrači odlaze, novaca nema, enma više ni elana.

- Dosta igrača je otišlo, to je njihov izbor i to moramo da poštujemo. Momci koji su otišli dali su sve za Vardara, netko više, netko manje, ali zaslužuju respekt - smatra Timur pa pojašnjava:

- Posljednjih četiri-pet mjeseci nema kvalitetnog rada na treninzima, teško je raditi na taktici, teško je spremati se za utakmice. Prošle sezone smo imali roster da sastavimo 6 na 6. Sada Kalaraša uhvati crijevna viroza, Gorbok dobije udarac, i na kraju bekove igraju Čupić i Dibirov. Skube ne može pokriti sve pozicije. Posljednja dva-tri mjeseca nisu dobra, ali kada bi ljudi vidjeli kakvi su treninzi, sve bi im bilo jasno. Idemo dalje, tjeramo, možda dođe neki dobar dan - i dalje se nada Dibirov.