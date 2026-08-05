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FOTO/VIDEO: 'BUMBARENA'

Varteks remizirao s Mariborom na otvorenju novog stadiona: Sretni smo jer imamo novi dom

Piše Ivan Tomašković,
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Varteks remizirao s Mariborom na otvorenju novog stadiona: Sretni smo jer imamo novi dom
Foto: Bojan Fošnar/NK Varteks
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Prvi dio završio je 0-0, da bi Mariborčani poveli preko Vizingera u 55. minuti. Kukec je zabio za konačnih 1-1

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Čak 800 ljudi stiglo je u Hrašćicu gdje je otvorena 'Bumbarena', novi dom Nogometnog kluba Varteks. Stigao je najtrofejniji slovenski klub Maribor i završilo je 1-1.  Sama utakmica započela je prigodno, uz protokol otvorenja. Stadion je u gradskom vlasništvu, a projekt je rađen u suradnji s NK Varteksom, u nekoliko etapa.

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Foto: NK Varteks

- Mi kao Grad aktivno smo se uključili u ovaj projekt. Kroz godine smo investirali više od milijun i pol eura, ali i Varteks je mnogo uložio, i ogromnu količinu vremena i novca. Zaslužili su to nakon što su dugi niz godina bili bez pravog stadiona. Ne samo zbog seniora, nego i zbog velikog broja dječaka i djevojčica u školi nogometa - rekao je varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj na otvorenju stadiona.

Foto: Grad Varaždin

Predsjednik kluba Siniša Fučkar obratio se kratko okupljenima.

- Prije 15 godina bili smo nigdje, a danas imamo dom. Hvala svima - dodao je Fučkar.

Podršku je Varteks imao i od Županijskog nogometnog saveza, a Ivan Novak uručio je i prigodan poklon, paket lopti. I predstavnici Maribora, predvođeni legendom slovenskog nogometa Zlatkom Zahovićem, uručili su prigodan poklon, plaketu.

Početni udarac izveo je Darko Martinčević, dugogodišnji klupski volonter, jedan od brojnih koji čine ovaj klub. A onda se i krenula utakmica. Dobro je Varteks parirao slovenskom prvoligašu. Prvi dio završio je 0-0, da bi Mariborčani poveli preko Vizingera u 55. minuti. Varteks se nije predavao i kapetan Kukec u 72. minuti postavio je konačnih 1-1.

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