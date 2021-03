Crnogorski borac Vaso Bakočević predvodio je glavnu priredbu ruske AMC Fight Nights promocije u Moskvi, a tamo je upisao 21. poraz u karijeri.

Da bi opravdao svoj nadimak "Psihopata" morao je napraviti nešto po čemu ćemo ga pamtiti, kada već to nije po kvaliteti izvedbe pa je tako tijekom meča pokazivao "srednjaka" svojem protivniku Alekseju Mahnom. Provocirao ga je na svoj način, već tradicionalno ostao bez zraka u trećoj rundi pa izgubio.

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE.

Borili su se u "velteru" (71 do 77 kg), a do borbe skoro i nije došlo budući da je Rus u dva navrata 'padao vagu'. Mahno je na prvom vaganju bio teži od 77 kilograma, a na drugom i više od 80. Ipak, Bakočević nije odustao od meča pa će zbog 'hrabrosti' dobiti veću 'dnevnicu'.

Bakočević je poražen sudačkom odlukom nakon tri runde, a nakon izvedbe je u svojem stilu prokomentirao borbu:

- Poraz sudačkom odlukom nakon tri runde. Umirao sam u 3. rundi, pa me bacio. Inače sam mu rekao da mi ga može popušiti i da me ne može baciti dok sam svjež. Protivnik puno veći i teži od mene, ali iskreno udara kao p***ica. Mogao me do sutra udarati, ali mu čestitam na zasluženoj pobjedi. Prve dvije runde ok, a treća runda katastrofa (koliko me služi pamćenje). Idemo dalje, hvala svima na podršci. Nema smrti bez sjekire - poručio je Bakočević.