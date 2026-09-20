Vaterpolisti Jadrana izborili su Ligu prvaka! U Splitu su slavili protiv mađarskog Honveda

Jadran će i šestu uzastopnu sezonu biti dio vaterpolske Lige prvaka. Splićani su plasman u elitno europsko natjecanje potvrdili na kvalifikacijskom turniru kojemu su bili domaćini, a ključnu pobjedu ostvarili su protiv mađarskog Honveda. Hrvatski doprvak slavio je 12-6 (4-2, 3-3, 4-1, 1-0).

POGLEDAJTE GALERIJU:

Mađarski predstavnik posljednju četvrtinu završio je bez pogotka, a u cijeloj drugoj polovici utakmice postigao je samo jedan gol. Jadran je upravo u nastavku susreta napravio najveću razliku te bez primljenog pogotka u završnih osam minuta zaključio utakmicu. Momčad Jure Marelje od početka je imala rezultatsku prednost. Nakon prve četvrtine bilo je 4-2, a na veliki odmor Jadran je otišao s dva pogotka viška, pri rezultatu 7-5.

Split: Kvalifikacije za ulazak u Ligu prvaka, Endo Plus Service Honved - VK Jadran Split | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Honved se u trećoj četvrtini približio na samo pogodak zaostatka i imao napad s igračem više kojim je mogao doći do izjednačenja. Jadran je, međutim, zaustavio taj pokušaj, nakon čega je uslijedila serija pogodaka splitske momčadi.

U tom je razdoblju važnu ulogu imao vratar Toni Popadić. Jadranova jedinica utakmicu je završila s 13 obrana, uključujući nekoliko intervencija u trenucima kada je mađarska momčad pokušavala uhvatiti priključak.

Nakon obrane napada za 7-7, Jadran je povećao prednost. Zvonimir Butić i Mislav Ćurković postigli su po dva pogotka, dok se jednom u strijelce upisao Nardo Skejić. Splićani su sedam minuta prije kraja stigli do vodstva 12-6, čime je utakmica praktički bila odlučena.

Split: Kvalifikacije za ulazak u Ligu prvaka, Endo Plus Service Honved - VK Jadran Split | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Do posljednjeg zvuka sirene rezultat se više nije mijenjao. Honved u završnih 15 minuta nije uspio pronaći put do Jadranove mreže.

Uz Jadran, Hrvatsku će u novoj sezoni Lige prvaka predstavljati i zagrebačka Mladost. Zagrepčani su mjesto u skupini osigurali kao aktualni prvaci Hrvatske, dok je Jadran nastup izborio kroz kvalifikacije.

Mladost će, pak, ponovno biti dio natjecanja u kojemu je kroz povijest ostvarila velike rezultate. Zagrebački klub ima sedam naslova prvaka Europe; hrvatski vaterpolo će u sezoni 2026./27. imati dva predstavnika u najjačem europskom klupskom natjecanju.