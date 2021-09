Hrvatska reprezentacija danas je na Poljudu odradila trening uoči zadnje kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo 2022. u Kataru. Utakmica se igra u utorak u Splitu od 20:45, a do sada je prodano 9000 ulaznica. Iste se mogu kupiti sutra od 12 do 22 sata pored Spaladium arene, a na dan utakmice od 9 do 21.

Izbornik Zlatko Dalić potvrdio je da se reprezentaciji neće priključiti kapetan Luka Modrić i Ante Budimir s obzirom na to da nisu trenirali sedam dana i pitanje je koliko bi uopće bili od pomoći. Zbog ozljeda mišića, Modrić i Budimir nisu došli na okupljanje reprezentacije iako je bila ostavljena mogućnost da se naknadno priključe momčadi u Splitu. Nakon konzultacija s liječnicima hrvatske reprezentacije, Dalić je odlučio poštedjeti spomenute igrače.

- Nema smisla zvati ni Modrića ni Budimira nakon sedam dana pauze bez treninga. Bio bi to preveliki rizik. Nastojat ćemo ovu zadnju utakmicu odigrati s kadrom koji nam je na raspolaganju, vidjet ćemo kakva je situacija nakon treninga i na osnovu toga ćemo složiti momčad - rekao je za 24sata Dalić.

Gvardiol, Livaković i Ćaleta Car još uvijek se oporavljaju, ali sigurno je da će konkurirati protiv Slovenije. S obzirom na to da je Ivica Ivušić briljirao na utakmici protiv Slovačke, pitanje je koji će se od golmana naći na popisu Zlatka Dalića za utorak. Valja napomenuti kako Ćaleta Car nije bio ozlijeđen nego se radi o zamoru za što izbornik kaže da je normalno.

- Gvardiol se priključio radu, Livaković također. Ćaleta nije ni bio ozlijeđen, kod njega je problem što nije u ritmu utakmica pa je osjetio bol u mišiću. Upravo zbog takvih situacija sam inzistirao na igračima koji su u ritmu, koji igraju redovito. Na Dujinom primjeru se pokazalo koliko je teško odigrati utakmicu kad ne igraš u klubu, kad nisi u ritmu... - dodao je izbornik.

Dalić je zadovoljan s četiri boda nakon dvije odigrane utakmice protiv Slovačke i Rusije te je rekao kako će dati sve od sebe da dobijemo i Sloveniju.

- Bit će to teška utakmica. Moramo vidjeti kako će biti Juranović, Sosa, Kovačić, Vlašić, vjerojatno ćemo napraviti promjena svježim igračima. Nadam se da je ovaj ciklus prijelomnica, ako pogledate momčad, svaki igrač koji je igrao, ima formu, utakmice, i to je bilo bitno. Mislim da je ovo super pokazatelj i ako nastavimo ovako, a nema razloga da ne, ne vidim zašto bismo posustali prema Kataru - rekao je Dalić nakon pobjede protiv Slovačke.