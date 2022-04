Vatreni kumovi prvi put jedan protiv drugoga: Modrić je baš njega označio kao nasljednika

Luka Modrić (37) bio je dvije godine u dresu Tottenhama kad je na vrata prve momčadi Dinama pokucao tad malo kome poznati dječak Mateo Kovačić (27), a sad, 14 godina kasnije, vjerojatno ćemo ih posljednji put zajedno gledati u dresu hrvatske nogometne reprezentacije na velikom natjecanju - najboljeg veznjaka u povijesti Hrvatske i onoga kojem se već dugo govori kako će biti njegov nasljednik.

Dok danas nose dresove Real Madrida, odnosno Chelseaja, njihov pravi profesionalni uspon počeo je u Dinamu. Luka je debitirao s 20 godina, dok je Mateo ipak prije dobio priliku i već sa 16 godina navukao 'modri' dres i zabio u ligaškom debiju protiv Hrvatskog dragovoljca 2010. godine.

Na obojici se vidjelo da su nešto posebno, a Mateu se predviđala čudesna budućnost, tad prema mnogima nije bilo upitno da će postati bolji igrač od Modrića. Luka je 2008. u ljetnom prijelaznom roku iz Maksimira preselio na White Hart Lane i tako se pridružio Vedranu Ćorluki u dresu Spursa.

Trebalo je neko vrijeme prilagodbe, a tad je Luka počeo oduševljavati u bijelom dresu. Četiri je godine bio u redovima Premierligaša, a tad se otisnuo u - 'kraljevski' klub. Dok je Luka harao Europom, u Hrvatskoj se brusio veliki talent. Modrić je tad proglašen i najgorim pojačanjem Reala godinama unazad, navijači ga nisu 'šmekali' i u zvjezdanom veznom redu trebalo se snaći. Kad je dobro otići iz Dinama?

Da, pitanje je to koje se mnogo postavljalo, neki su se talenti tako opekli poput toliko puta spominjanog Frana Brodića i Roberta Murića, ali za Matea je jednostavno bilo jasno da on mora krenuti dalje. I krenuo je s 19 godina - bilo je to ni prerano, ni prekasno, za nogometaša njegovog talenta. I otišao je u klub gdje je mogao izgraditi ime i to je napravio u milanskom Interu. Navijači su ga zavoljeli, a on je u 97 utakmica zabio osam golova i 11 puta asistirao.

Da, brojke na prvu i nisu nešto posebno, ali kako ga je sljedeće doveo madridski Real za 38 milijuna eura, to očito nije bilo 'bez vraga'. Dočekao ga je tamo i Luka Modrić te uveo u momčad, uzeo je Kova i tri Lige prvaka u dresu 'kraljeva' (op.a. iako se u finalima nije naigrao), ali nije to bilo to. Slali su ga na posudbe u Chelsea, sve dok 'bluesi' nisu prelomili 2019. i otkupili ga za 45 milijuna eura. Ali Modrić nije imao nikakve dileme i svojevremeno istaknuo Kovačića kao svog nasljednika.

Očito je da se Kovačić 'tražio', ali kad pogledamo, tek mu je 27 godina i ima četiri Lige prvaka i medalju svjetskih doprvaka, osvojenu La ligu i Europsku ligu, o čemu mi pričamo. Njegovo vrijeme tek dolazi, a još ima vremena za sazreti u potpunosti. Nametalo mu se da nikad nije ostvario potencijal koji mu se predviđao na temelju talenta, ali, još jednom - o čemu mi pričamo? Možda se Kova nije 'pronašao' u Realu, ali zato je tu 'vatreni' dres, a i mnogo vremena ispred njega.

Luka Modrić postao je s 33 godine najbolji svjetski nogometaš i do današnjeg je dana motor Reala. On je nešto posebno, ali zašto to ne bi mogao biti i Mateo? Ako ga ozljede prestanu usporavati, Kovačić bi mogao ostaviti još veći trag u veznom redu 'bluesa' nakon što je dosad odigrao 176 utakmica uz četiri gola i 12 asistencija.

A sva njegova ljepota nije u golovima i asistencijama. Luka, recimo, u dresu Reala ima 31 gol i 68 asistencija, a dosta je ofenzivniji igrač od Kovačića. I svoje je najbolje igre počeo pružati nakon tridesete. A što se tiče reprezentacije, nije ni Luka odmah 'eksplodirao' - i njega smo čekali sve dok nije rekao, dečki, dosta je.

I opet se vraćamo na isto - Mateovo vrijeme tek dolazi. Nekako mu se uvijek spoticalo da ga predugo čekamo, da u dresu reprezentacije ne izgleda dobro (op.a. što je u nekim situacijama i bilo tako), ali u mnogim mu se situacijama karijera ispreplitala s Lukinom.

Ne samo karijera, već i svojevrsni obiteljski odnosi jer je malom Ivanu Kovačiću kum Luka Modrić. Da, nema toliko 'težak' teret kao unuk pokojnog Diega Maradone kojemu je djed najbolji nogometaš u povijesti Argentine, otac jedan od najboljih napadača Premiershipa ikad, a kum - Lionel Messi, ali Ivan ima od koga preuzeti genetiku, kao i mnogo toga naučiti.

Zajedno su igrali 98 utakmica, a zajedno su kreirali dva gola. Modrić je zabio dva puta na asistenciju Kovačića - jednom u sezoni 15/16 protiv Granade za Real (2-1),a drugi put na posljednjem Euru kad je Luka krasno zabio protiv Škotske u dresu 'vatrenih'. na Stamford Bridgeu i Santiago Bernabeuu gotovo će sigurno odigrati posljendnji međusobni susret, a ispred njih je za 'predavanje štafete' u veznom redu 'vatrenih' još Svjetsko prvenstvo u Kataru.

Jedan je prošlost, obojica su sadašnjost, a drugi će biti budućnost. A u Kataru ćemo gledati prošlost, sadašnjost i budućnost na djelu. A imaju dodirnih točaka pa tko kaže da se neće dodirnuti na točki jednog od najboljih veznjaka svijeta...

