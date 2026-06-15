Nogomet će, barem dok je Hrvatske na turniru, opet postati glavna tema u Lijepoj našoj. Svi se sjećamo veličanstvenih dočeka koje su navijači priredili “vatrenima” poslije Rusije 2018. i Katra 2022.
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'Vatreni' mogu kreirati novo čudo, još jednom ujediniti naciju
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Svjetsko nogometno prvenstvo počelo je prije četiri dana, a već u srijedu na teren izlazi i Hrvatska. Izabranici Zlatka Dalića u prvom će se nastupu u SAD-u obračunati s Engleskom, bit će to pravi nogometni spektakl u Dallasu. I nogomet će sljedećih dana preuzeti primat u našem društvu, i mlado i staro, i žene i djeca, svi će drhtati uz “vatrene”.
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