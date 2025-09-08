Zlatko Dalić nije bio zadovoljan izdanjem svojih igrača na Farskim Otocima, pa će ‘vatreni’ na popravnom ispitu, uz novu pobjedu, tražiti i mnogo bolju igru
'Vatreni' na popravnom ispitu: Lukin zadnji ples na Maksimiru samo dan prije 40. rođendana!
Hrvatska je, bez obzira na slabašnu predstavu, u Torshavnu i dalje na pravom putu. Izabranici Zlatka Dalića upisali su sve tri pobjede (Gibraltar 7-0, Češka 5-1, Farski Otoci 1-0) na kvalifikacijskom putu prema Svjetskom prvenstvu 2026. godine, pa “vatreni” večeras protiv Crne Gore (20.45, Maksimir) već praktički mogu izvaditi vizu za SAD, Kanadu i Meksiko.
