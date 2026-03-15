'Vatreni' oduševio portugalske medije: 'Najbolji na terenu, ponovno je bio čovjek odluke'
'Vatreni' oduševio portugalske medije: 'Najbolji na terenu, ponovno je bio čovjek odluke'
Hrvatski reprezentativac Franjo Ivanović odigrao je sjajnu utakmicu u dresu Benfice i zabio pobjednički gol u 96. minuti. Benfica je u sklopu 26. kola portugalske liga gostovala kod Arouce i pobijedila 2-1. Portugalski velikan uzeo je važna tri boda u borbi za naslov prvaka.
Ivanović je u igru ušao u 76. minuti, a golom u sudačkoj nadoknadi osigurao je pobjedu. Proglašen je igračem utakmice, a ni portugalski mediji nisu štedjeli na riječima hvale za hrvatskog reprezentativca.
Poznati list A Bola opisao je Hrvata kao 'najboljeg na terenu', a onda su detaljnije objasnili:
- U derbiju protiv Porta je dao znakove da su vijesti o njegovom 'nestanku' očito preuveličane. Tada je asistirao Leandru Barreiru za izjednačujući gol. Šest dana nakon derbija ponovno je bio čovjek odluke i nakon 87 dana ponovno je zabio za Benficu. Ubojit tehnički potez. Bio je na pravom mjestu da učini ono što se očekuje od dobrog napadača. Dobro je ušao u igru. U 76. minuti dobro je držao loptu u kaznenom prostoru i nastavio opasan napad. U 87. minuti pucao je, ali lopta je skrenuta u korner. Uostalom, u Ivanoviću ima života, a zbog toga Benfica nastavlja živjeti - navode.
Inače, nakon Ivanovićevog gola došlo je do naguravanja među igračima, nakon čega je sudac isključio Amara Dedića i Alfonsa Trezza. U isto vrijeme došlo je do kaosa i na tribinama. Navijači Benfice zapalili su dio ograde, zbog čega je izbio manji požar. Utakmica nije prekinuta, ali sudac je brzo nakon toga označio kraj. Situaciju pogledajte OVDJE.
