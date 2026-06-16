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FOTO/VIDEO: U IŠČEKIVANJU ENGLEZA

'Vatreni' ostali u hotelu, a dvije ikone podružile se s navijačima. Dočekala ih i neobična poruka

Piše Josip Tolić, Iz Dallasa: Tomislav Gabelić,
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'Vatreni' ostali u hotelu, a dvije ikone podružile se s navijačima. Dočekala ih i neobična poruka
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Dallas: Olić i Ćorluka prošetali gradom | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Vatreni se zatvorili u hotelu u Dallasu i pune baterije za Englesku, dok su Dalić, Olić i Ćorluka ipak privukli pažnju navijača

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Hrvatski nogometni reprezentativci pune baterije u hotelu u Dallasu nakon putovanja u ponedjeljak iz baze u Alexandriji i troipolsatnog leta avionom. Nakon što su brzinski izletjeli iz autobusa i ušli u hotel, izuzev Zlatka Dalića koji se fotografirao s navijačima, posvetili su se odmoru dva dana prije otvaranja Svjetskog prvenstva protiv Engleske (utorak, 22 sata po hrvatskom vremenu).

POGLEDAJTE GALERIJU: Navijačice u Dallasu

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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ipak, dvojica članova stručnog stožera prošetala su Dallasom i fotografirala se s navijačima koji su ispijali piće u blizini. Radi se o bivšim reprezentativcima Ivici Oliću, aktualnom izborniku U-21 reprezentacije, i Vedranu Ćorluki, članu srebrne generacije iz Rusije. Jedan od navijača ostavio je i poruku na skuteru "Idemo vatreni". Sve je podređeno uspjehu na Mundijalu.
 

Dallas: Olić i Ćorluka prošetali gradom
Dallas: Olić i Ćorluka prošetali gradom | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Dallas: Olić i Ćorluka prošetali gradom
Dallas: Olić i Ćorluka prošetali gradom | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Dallas: Olić i Ćorluka prošetali gradom
Dallas: Olić i Ćorluka prošetali gradom | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Dallas: Olić i Ćorluka prošetali gradom
Dallas: Olić i Ćorluka prošetali gradom | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Dallas: Olić i Ćorluka prošetali gradom
Dallas: Olić i Ćorluka prošetali gradom | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Dallas: Olić i Ćorluka prošetali gradom
Dallas: Olić i Ćorluka prošetali gradom | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

JAVLJANJE UŽIVO: Dolazak "vatrenih" u Dallas

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