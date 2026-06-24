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FOTO: LJUBAVNA PRIČA

'Vatreni' prvi put u javnosti s bebicom u naručju, otkrio i ime. Oženio samozatajnu arhitekticu

Nikola Moro i supruga Petra žive daleko od reflektora, a njihovu ljubav i obiteljsku idilu kruni mala Zora. S njom je proslavio pobjedu protiv Paname u Torontu
'Vatreni' prvi put u javnosti s bebicom u naručju, otkrio i ime. Oženio samozatajnu arhitekticu
Dok hrvatski nogometni reprezentativac i igrač talijanske Bologne Nikola Moro (28) gradi uspješnu međunarodnu karijeru i dio je "vatrenih" na prvom velikom natjecanju, SP-u, privatni život drži čvrsto iza zatvorenih vrata. U svijetu u kojem su sportaši i njihove partnerice često pod neprestanim povećalom javnosti, Nikola i njegova supruga Petra Moro, djevojačkog prezimena Pulić, predstavljaju pravu iznimku. | Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
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Dok hrvatski nogometni reprezentativac i igrač talijanske Bologne Nikola Moro (28) gradi uspješnu međunarodnu karijeru i dio je "vatrenih" na prvom velikom natjecanju, SP-u, privatni život drži čvrsto iza zatvorenih vrata. U svijetu u kojem su sportaši i njihove partnerice često pod neprestanim povećalom javnosti, Nikola i njegova supruga Petra Moro, djevojačkog prezimena Pulić, predstavljaju pravu iznimku. | Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
Komentari 4

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