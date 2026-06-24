'Vatreni' prvi put u javnosti s bebicom u naručju, otkrio i ime. Oženio samozatajnu arhitekticu

Nikola Moro i supruga Petra žive daleko od reflektora, a njihovu ljubav i obiteljsku idilu kruni mala Zora. S njom je proslavio pobjedu protiv Paname u Torontu
Dok hrvatski nogometni reprezentativac i igrač talijanske Bologne Nikola Moro (28) gradi uspješnu međunarodnu karijeru i dio je "vatrenih" na prvom velikom natjecanju, SP-u, privatni život drži čvrsto iza zatvorenih vrata. U svijetu u kojem su sportaši i njihove partnerice često pod neprestanim povećalom javnosti, Nikola i njegova supruga Petra Moro, djevojačkog prezimena Pulić, predstavljaju pravu iznimku.
| Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
Dok hrvatski nogometni reprezentativac i igrač talijanske Bologne Nikola Moro (28) gradi uspješnu međunarodnu karijeru i dio je "vatrenih" na prvom velikom natjecanju, SP-u, privatni život drži čvrsto iza zatvorenih vrata. U svijetu u kojem su sportaši i njihove partnerice često pod neprestanim povećalom javnosti, Nikola i njegova supruga Petra Moro, djevojačkog prezimena Pulić, predstavljaju pravu iznimku. |
Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
Dok hrvatski nogometni reprezentativac i igrač talijanske Bologne Nikola Moro (28) gradi uspješnu međunarodnu karijeru i dio je "vatrenih" na prvom velikom natjecanju, SP-u, privatni život drži čvrsto iza zatvorenih vrata. U svijetu u kojem su sportaši i njihove partnerice često pod neprestanim povećalom javnosti, Nikola i njegova supruga Petra Moro, djevojačkog prezimena Pulić, predstavljaju pravu iznimku.
| Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Ljubavna priča Nikole i Petre razvijala se postupno i nenametljivo, baš onako kako su sami željeli. Prvi put su se pojavili u javnosti krajem 2019., tijekom Nikolinih dana u Dinamu, na božićnom domjenku kluba. No, čak i tada, njihov odnos nije postao predmet medijskih nagađanja.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Instagram
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Od samog početka oboje su jasno postavili granice, odlučivši da njihova intima pripada samo njima. Nije bilo javnih izljeva ljubavi na društvenim mrežama niti dijeljenja privatnih trenutaka s tisućama pratitelja.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Za razliku od mnogih partnerica sportaša koje grade karijere kao influencerice ili modeli, Petra Moro odabrala je potpuno drugačiji put. Prema podacima s njezina LinkedIn profila, ona je magistrica arhitekture, profesionalka posvećena struci. Njezin životopis ne otkriva mnogo, no jasno je da je riječ o ženi koja je svoj identitet izgradila neovisno o popularnosti svog supruga.
| Foto: LinkedIn
Foto Instagram
Upravo je ona bila Nikolina najveća podrška tijekom ključnih faza njegove karijere - od odlaska iz matičnog Dinama u moskovski Dinamo, preko prilagodbe na život u Rusiji, pa sve do transfera u talijansku Bolognu. Dok se on borio na terenu, ona je bila sigurna luka izvan njega.
| Foto: Instagram
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Iako su se godinama uspješno skrivali od medija, bilo je trenutaka kada fotografi nisu mogli zaobići skladan par.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Jedno od takvih zapaženijih pojavljivanja bilo je u lipnju 2022. godine na vjenčanju reprezentativnog kolege Tina Jedvaja i njegove odabranice Dine Dragije u Varaždinu.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Elegantna brineta u Nikolinoj pratnji tada je privukla veliku pažnju, a njihove zajedničke fotografije potvrdile su ono što se dugo nagađalo - da je njihova veza ozbiljna i stabilna.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Godinu dana kasnije, u lipnju 2023., svoju su ljubav okrunili brakom na intimnoj ceremoniji u Solinu.
| Foto: Instagram
Vjenčanje je, u skladu s njihovim načinom života, održano u najužem krugu obitelji i prijatelja, bez medijske pompe, a za prvi su ples odabrali hit Tereze Kesovije "Moja posljednja i prva ljubavi". Bio je to dan posvećen isključivo njihovoj ljubavi, još jedna potvrda da im za sreću nisu potrebni reflektori, već samo jedno drugo.
| Foto: Instagram
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Dolaskom prinove, njihova se obiteljska priča dodatno zaokružila. Iako detalje o rođenju kćeri Zore nikada nisu javno podijelili, jedan je trenutak otopio srca navijača i dao rijedak uvid u njihovu obiteljsku idilu.
| Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
Foto Sanjin Strukic/Pixsell
Nakon pobjede hrvatske reprezentacije nad Panamom (1-0) u Torontu, ponosni otac Nikola slavio je pobjedu držeći u naručju malenu Zoru, odjevenu u preslatki dres "vatrenih".
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/Pixsell
Taj dirljivi prizor, uhvaćen objektivom, pokazao je novu dimenziju njihova života.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/Pixsell
Dok Nikola na terenu niže uspjehe, s tribina ga sada bodri njegova najslađa i najvažnija navijačica.
| Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
Foto Sanjin Strukic/Pixsell
Par Moro i dalje ostaje dosljedan svojoj odluci o privatnosti, no jasno je da su u kćeri Zori pronašli najveću sreću, gradeći mali svijet daleko od znatiželjnih pogleda, ispunjen ljubavlju, podrškom i obiteljskim zajedništvom. (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram