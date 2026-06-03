'Vatreni' su bez najave došli na misu u nekadašnju kuću Ive Robića u Ičiće i razveselili djecu

Dan prije prve pripremne utakmice za Svjetsko prvenstvo protiv Belgije, na svetkovinu Presvetog Trojstva u nedjelju 31. svibnja članovi hrvatske nogometne reprezentacije skromno i bez najave pojavili su se na misi u Ičićima kraj Opatije, piše stranica Riječke nadbiskupije koja je objavila i fotografije.

Uz izbornika Zlatka Dalića, tehničkog direktora reprezentacije Stipu Pletikosu i članove stručnog stožera u prvom su redu bili Luka Modrić, Mateo Kovačić, Toni Fruk, Kristijan Jakić, Petar Musa, Petar Sučić i Dominik Livaković, iza njih i Nikola Moro, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Ante Budimir i Marco Pašalić.

Razveselili su mnogu djecu koja su tražila fotografiju i potpis svojih idola i nisu se dugo zadržavali zbog treninga i drugih obveza. Župnik Mato Berišić pozdravio ih je i poželio im zdravlje i puno uspjeha na Mundijalu, a u propovijedi je pred "vatrenima" poručio:

- Danas Bog svima nama govori: "Volim te više nego što možeš razumjeti. Ne odustajem od tebe kakav god da jesi. Ne dolazim te osuditi. Dolazim te podignuti, ohrabriti i utješiti". Razmišljajte o tome svaki put kada radite znak križa uz riječi: "U ime Oca i Sina i Duha Svetoga". Sjetite se da na sebe stavljate ime Boga koji je ljubav, koji nas je stvorio, koji nas je otkupio, koji nas nikada ne prestaje ljubiti. I zato, koliko god bili ranjeni, ili umorni, ili opterećeni, vratimo se Bogu otvorena srca i dopustimo da nas njegova ljubav liječi.

Ičići: Kapela sv. Ivana od Boga koja je prije bila kuća Ive Robića | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Kapela kraj koje su reprezentativci slušali svetu misu nekad je bila obiteljska kuća slavnog pjevača Ive Robića koju je tri dana prije smrti 2000. putem oporuke sa suprugom Martom darovao tadašnjoj Riječko-senjskoj nadbiskupiji. Braća "Mister Morgena" tu su oporuku pokušala poništiti, no Crkva ju je dobila i potom preuredila u kapelu svetog Ivana od Boga, čiji se dan slavi na dan Robićeve smrti 9. ožujka.