HRVATSKA VS. BRAZIL

'Vatreni' su rasplakali Neymara, a brazilske zvijezde bile su i na Poljudu. Prisjetite se utakmica

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 3 min
'Vatreni' su rasplakali Neymara, a brazilske zvijezde bile su i na Poljudu. Prisjetite se utakmica
6
Foto: PIXSELL/

SVE UTAKMICE HRVATSKE I BRAZILA Novi nogometni okršaj je na pomolu kao uvertira u SP. "Vatreni" su kroz povijest prešli put od autsajdera do pobjednika nad moćnim "seleçaom". Tko će slaviti ovaj put?

Rivalstvo između Hrvatske i Brazila, nogometnog Davida i Golijata, ispisalo je neke od najdramatičnijih stranica u povijesti obje reprezentacije. Priča se kako bi "vatreni" trebali odmjeriti snage sa "Seleçaom" u pripremnoj utakmici za nadolazeće Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi 2026.

Iako su se susreli samo pet puta, svaki je dvoboj nosio poseban naboj, a onaj posljednji, u Katru 2022. godine, zauvijek je promijenio ravnotežu snaga i ušao u anale hrvatskog sporta. Kroz tih pet utakmica, Hrvatska je od autsajdera stasala u ravnopravnog protivnika koji je na kraju srušio moćni "Seleção" kada je bilo najvažnije.

Prvi ples na Poljudu i vatreno krštenje u Berlinu

Priča je započela 17. kolovoza 2005. godine u Splitu. Prijateljska utakmica na Poljudu bila je prava nogometna fešta, a Hrvatska je, predvođena Cicom Kranjčarom, ugostila tadašnje svjetske prvake s Ronaldom, Adrianom i Robertom Carlosom. "Vatreni" su pokazali da se mogu nositi s najboljima.

ARHIVA - U spektaklu na Poljudu Hrvatska i Brazil u prijateljskom susretu odigrali 1:1
ARHIVA - U spektaklu na Poljudu Hrvatska i Brazil u prijateljskom susretu odigrali 1:1 | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
ARHIVA - U spektaklu na Poljudu Hrvatska i Brazil u prijateljskom susretu odigrali 1:1
ARHIVA - U spektaklu na Poljudu Hrvatska i Brazil u prijateljskom susretu odigrali 1:1 | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Niko Kranjčar je sjajnim golom doveo Hrvatsku u vodstvo, da bi Ricardinho postavio konačnih 1:1. Bio je to remi s prizvukom pobjede i dokaz da se Hrvatska ne boji brazilskih zvijezda.

Nepunu godinu kasnije, 13. lipnja 2006., ždrijeb je spojio ove dvije reprezentacije u skupini na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj. Na Olimpijskom stadionu u Berlinu, u prvoj službenoj utakmici, Hrvatska je pružila fantastičan otpor.

Unatoč hrabroj i discipliniranoj igri, trenutak genijalnosti presudio je pobjednika. Jedini gol na utakmici postigao je čarobnjak Kaká, čiji je precizan udarac s vrha šesnaesterca bio neobranjiv. Poraz od 1-0 ostavio je gorak okus, ali i dojam da Hrvatska pripada samom vrhu svjetskog nogometa. Isječke s utakmice možete vidjeti OVDJE.

Otvaranje Mundijala i bolan poraz u São Paulu

Osam godina kasnije, 12. lipnja 2014., Hrvatska je imala čast otvoriti Svjetsko prvenstvo upravo protiv domaćina Brazila u São Paulu. Svijet je gledao, a "vatreni" su šokirali prepunu Arenu Corinthians autogolom Marcela nakon sjajne akcije Olića i Jelavića.

Izbor najboljih fotografija u 2014. godini
Izbor najboljih fotografija u 2014. godini | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ipak, pritisak domaćeg terena i sudački vjetar u leđa okrenuli su utakmicu. Brazil je slavio s 3-1, a utakmica je ostala upamćena po kontroverznom jedanaestercu dosuđenom na Fredu, koji je Neymar pretvorio u izjednačenje.

Generalna proba u Liverpoolu

Prije pohoda na svjetsko srebro u Rusiji, Hrvatska je odigrala još jednu prijateljsku utakmicu protiv Brazila. Na Anfieldu u Liverpoolu, 3. lipnja 2018., Brazil je bio bolji i slavio s 2-0. Bila je to utakmica u kojoj je povratnik nakon ozljede, Neymar, pokazao svoju klasu i načeo hrvatsku mrežu, a pobjedu je potvrdio Roberto Firmino. Iako poraz, taj je susret poslužio kao važan test za izbornika Zlatka Dalića uoči turnira koji će se kasnije pokazati povijesnim.

Čudo u Al Rayyanu: Prva i najslađa pobjeda

Vrhunac ovog rivalstva dogodio se 9. prosinca 2022. u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Katru. Brazil je bio apsolutni favorit, no Hrvatska je odigrala taktički savršenu utakmicu.

KATAR 2022 - Nogometaši Hrvatske su ušli u polufinale Svjetskog prvenstva
KATAR 2022 - Nogometaši Hrvatske su ušli u polufinale Svjetskog prvenstva | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nakon 90 minuta bez golova, drama je dosegnula vrhunac u produžecima. Neymar je u 106. minuti fantastičnim prodorom doveo Brazil u vodstvo i činilo se da je hrvatski san završen. Ali ova generacija "vatrenih" odbila se predati.

U 117. minuti, Bruno Petković je nakon sjajne kontre zabio za 1-1 i odveo utakmicu u raspucavanje jedanaesteraca. Tamo je na scenu stupio Dominik Livaković, a precizni izvođači donijeli su Hrvatskoj povijesnu pobjedu od 4-2 i prvu pobjedu nad Brazilom u povijesti.

Kroz pet epskih dvoboja, Hrvatska je prošla put od časnog poraza do trijumfa koji je odjeknuo svijetom. Pobjeda u Katru nije bila samo sportska senzacija, već i kruna jedne izvanredne generacije.

