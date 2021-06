Do prve utakmice na Euru ostalo je još točno sedam dana. I jedna pripremna utakmica koja će simulirati Englesku. Prva reprezentacija svijeta.

Uoči prve utakmice na Euru hrvatski izbornik Zlatko Dalić i engleski Gareth Southgate odabrali su potpuno različite taktite. Dok se Dalić odlučio za jednu od najboljih reprezentacija svijeta, koja će simulirati Englesku, Southgate se odlučio za jednu od najskromnijih - Rumunjsku. Daliću je važno vidjeti kako će se Hrvatska nositi s najboljima, Southgateu su najvažniji pobjeda i podizanje samopouzdanja.

Zna Southgate koliko opasni mogu biti engleski mediji nakon jednog poraza pa je odabrao momčad čija je vrijednost 72 milijuna eura, dok Englezi vrijede 1,2 milijarde. Ali to su njihovi problemi, naši su Belgija i konačni test koliko Hrvatska zna i može. Jer ako je Armenija bila po velikoj vrućini i možda motivacijski nedorastao protivnik, Hazard, Lukaku i društvo sigurno su itekako dobra motivacija.

Zlatko Dalić već zna prvih 11 koji je istrčati protiv Engleske, a danas bi trebao dobiti potvrdu hoće li Kovačić, Brozović i Modrić biti dobro rješenje za zaustavljanje engleskih veznjaka. No kako je Mateo imao produljene “praznike”, jer je igrao finale Lige prvaka, pa se priključio tek u petak poslijepodne, možda ga izbornik odmori, odnosno ostavi na klupi. Također, Josip Brekalo je napustio utakmicu protiv Armenije pa bi i on danas mogao dobiti poštedu, kao i Dejan Lovren, koji je počeo trčkarati, djeluje sve puno bolje, no u konkurenciju će ući tek u drugom kolu protiv Češke.

- Belgija je u ovom trenutku najbolja reprezentacija na svijetu! Utakmica je zaista prejaka! Ali moramo vidjeti gdje smo prije Engleske, jer tad neće biti mjesta za popravak, sad je vrijeme za eventualne korekcije. Tako je bilo i s Brazilom u Liverpoolu prije Rusije, kad smo odigrali dobru utakmicu, ali smo detektirali probleme. Želim vidjeti našu reprezentaciju protiv momčadi koja je kvalitetna, bolja, koja ima posjed lopte, koja će nas prisiliti na fazu obrane i puno veću agresiju. Želim vidjeti našu reakciju. Isto tako će biti i protiv Engleske, koja će biti posebna utakmica, dok će Češka i Škotska biti drukčije utakmice - rekao je izbornik Zlatko Dalić.

Dečki, ovo je zadnji test. Znanja, u to smo uvjereni, imate. Ajmo položiti ovaj ispit i svi zajedno sretni krenuti na Euro...

Mogući sastavi:

Belgija (4-3-3): Courtois -- Alderwiereld, Denayer, Vertonghen, Vermaelen - Tielemans, Carrasco, Meunier - Mertens, Hazard, Lukaku

Hrvatska (4-2-3-1): Livaković - Vrsaljko, Vida, Ćaleta Car, Barišić - Brozović, Kovačić - Modrić, Rebić, Perišić - Petković



